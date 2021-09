El semáforo entrará en vigor a las 00:00 horas de este viernes 1 de octubre con los siguientes niveles: Tenerife y Fuerteventura, nivel 2; Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, nivel 1

Gran Canaria y Fuerteventura bajan de nivel tras la mejora de sus indicadores epidemiológicos

El Consejo de Gobierno ha dado hoy visto bueno a la revisión de niveles de alerta sanitaria tras el informe del consejero de Sanidad, Blas Trujillo. El resultado del mismo es que Gran Canaria baja a nivel 1 y Fuerteventura a nivel 2 debido a la mejora de sus indicadores epidemiológicos. De esta forma, el conocido semáforo de niveles queda de la siguiente manera: Tenerife y Fuerteventura, nivel 2; Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, nivel 1.

Este cambio tendrá lugar a las 00.00 horas de este viernes 1 de octubre tras la publicación del conocido semáforo en la web de la Consejería de Sanidad.

Con respecto a Fuerteventura, el informe recoge que en la evaluación del 23 de septiembre la isla presentaba una incipiente mejoría en los indicadores de transmisión con una tendencia descendente que se ha mantenido en los últimos 11 días. Las tasa de IA7d y a 14d han ido decreciendo, con una disminución porcentual promedio de la tasa de IA7d respecto a la de 14d del 20%, manteniéndose en niveles de riesgo medio en los últimos 7 días.

La ocupación de camas en planta hospitalaria en las últimas dos semanas ha ido variando de riesgo bajo o muy bajo, manteniendo entre 0 y 4 camas convencionales ocupadas y entre 0 y 1 las camas de UCI ocupadas (nivel de riesgo muy bajo). Por todo ello, se propone el descenso a nivel de alerta 2, observando estrechamente la evolución de los indicadores por si se produjera algún cambio que condujera a un potencial ascenso de nivel.

Por su parte, Gran Canaria presentaba indicadores de nivel 1 conforme a los criterios del CISNS en la evaluación del 23 de septiembre, pero no habían transcurrido las dos semanas requeridas para comprobar la estabilización de una evolución hacia la disminución del riesgo de transmisión y del impacto en la asistencia hospitalaria. En estas dos semanas las tasa de IA7d y a 14d han ido decreciendo, con una disminución porcentual promedio de la tasa de IA7d respecto a la de 14d del 30%.

La ocupación de camas en planta hospitalaria ha ido variando en el contexto de riesgo bajo y la ocupación en las UCI presenta en este periodo una evolución descendente. Por todo ello, se propone el descenso a nivel de alerta 1.

Antonio Olivera, portavoz del Gobierno de Canarias.

Disminuyen en todas las islas los casos de COVID-19

El informe semanal de la Dirección General de Salud Pública refleja que “en el conjunto de la Comunidad Autónoma entre el 22 y el 28 de septiembre se han notificado 578 casos nuevos de COVID-19. Supone una disminución en torno al 9% en el promedio diario de casos notificados con relación a la semana anterior”.

El promedio de la tasa de incidencia acumulada a 7 días en el conjunto de la Comunidad Autónoma y en las islas disminuye, en torno a un 13,5% respecto a la semana anterior. El mayor descenso se observa en la isla de Fuerteventura. En general, por tanto, la tendencia es decreciente en los últimos 15 días.

El promedio diario de la tasa de IA14 días disminuye en mayor o menor proporción en todas las islas y, por tanto, también en el conjunto de la Comunidad Autónoma (un 18%), y continúa en riesgo medio desde el 30 de agosto; solo El Hierro, La Palma y La Gomera se encuentran en riesgo bajo o muy bajo para este indicador.

Con respecto a los indicadores de presión asistencial hay que remarcar que el número de camas convencionales ocupadas por pacientes COVID-19 disminuye un 23% respecto a la semana anterior, con un promedio diario de 127 camas ocupadas (3% de ocupación, riesgo bajo). El número de camas UCI ocupadas prosigue y consolida el descenso que inició hace cinco semanas semanas.

El número de defunciones diarias también desciende con respecto a la semana pasada de 2 a 1 defunciones diarias de media. En total esta última semana se registraron 7 exitus, 5 en Tenerife y 2 en Gran Canaria.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 14 días es de 72 años, aumentando 6,5 años respecto a la evaluación anterior. La mediana de edad de las personas ingresadas en UCI en los últimos 14 días es de 60,5 años.

Gran Canaria y Fuerteventura bajan de nivel tras la mejora de sus indicadores epidemiológicos

Vacunación y hospitalizaciones

De las 47 personas ingresadas en camas convencionales las últimas dos semanas, el 48,9% no tenían la pauta de vacunación completa. El 75% de las personas ingresadas en unidades de críticos durante las últimas dos semanas, no había recibido la pauta de vacunación completa. Además, el 47,4% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticados en los últimos 14 días no tenía patologías previas, este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar en los que el 70% no tenía otras patologías conocidas.

La tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la última semana es 5,2 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa. Además, existe un gradiente en la tasa de IA7d entre las personas vacunadas, las que han recibido una dosis y las no vacunadas. Así mientras la tasa de IA7d en población no vacunada es de riesgo medio (69,3 casos/105 hab), es de 26,5 en la que solo ha recibido una dosis y de 13,4 entre las personas con pauta completa, riesgo muy bajo.