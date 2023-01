Programan contactos con los agentes del mercado energético para abordar el presente de los combustibles y el futuro despliegue del hidrógeno en las dos islas

Reunión entre los cabildos de Gran Canaria y Tenerife para la negociación conjunta de la compra de combustible para el transporte público.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, junto al vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, han anunciado que los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife trabajarán juntos para mejorar las condiciones de compra de combustible para sus respectivos transportes públicos.

“Somos conscientes de que negociar juntos nos ayuda a sacar más rendimiento a nuestras respectivas economías; es decir, a aprovechar mejor el dinero de nuestros ciudadanos.”, indicó Pérez del Pino.

La actual crisis energética derivada de la guerra de Ucrania ha provocado una situación de inflación económica de los combustibles fósiles que ha sacado a flote la especial dependencia de Canarias en lo relativo al sector energético. “Nuestra característica situación geográfica, lejos del continente, y nuestra condición de insularidad no puede ser un obstáculo a la hora de negociar lo que más interesa a nuestra ciudadanía, que no es otra cosa que sacar más beneficio a nuestro dinero público.”, expresó Arriaga.

Mejorar el precio de los 40 millones de litros de gas-oil de consumo anual

Aprovechar la economía de escala mejorará, sin lugar a dudas, el precio de los combustibles para el transporte público de ambas islas capitalinas. El consumo anual de combustible estimado por ambos cabildos en conjunto supera los 40 millones de litros de gas-oil. “Es momento de crear juntos una oportunidad a partir de una posible debilidad individual: Tenerife y Gran Canariaunidas para buscar las mejores condiciones nos hace más fuertes, como islas, como archipiélago y como sociedad.”, expresó Pérez del Pino.

Arriaga destacó que “mientras otros siempre han buscado distanciamiento, conflicto y separación, nosotros estamos trabajamos unidos porque de la unión nace la fuerza, y esa fuerza es lo que mejora la vida de todos los canarios”.

El Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Tenerife están programando una agenda de contactos con los diferentes agentes del mercado energético para establecer un marco de trabajo que fortalezca las condiciones de Tenerife y de Gran Canaria de cara a los años venideros en cuanto a lo que el mercado de combustibles se refiere. “Estamos proyectando hoy la senda energética de Gran Canaria y Tenerife para los próximos 15 años, en cuanto a lo que combustibles se refiere, no sólo fósiles, sino también pensando en el despliegue de otras materias energéticas como el Hidrógeno.”, indicó Pérez del Pino.

Economía de escala para el combustible

Por su parte, Arriaga expresó que trabajan con la idea de explotar la economía de escala en toda su integridad, ayudando a los agentes energéticos a establecerse en ambas islas y posibilitarles también la mejora sus beneficios con un trabajo conjunto que impulse la economía en ambas islas capitalinas. “La economía de escala beneficiará a ambas islas en conjunto, pero también a quien opere en ellas, porque trabajar con mayores volúmenes de combustible también ayuda a reducir costes logísticos y de operación, por ejemplo.”, dijo .

La negociación de criterios de forma conjunta entre ambos cabildos insulares y el poder acudir juntos a los mercados hace a Gran Canaria y Tenerife más resilientes ante las fluctuaciones del mercado energético y planteará una hoja de ruta hacia la descarbonización de sus respectivos sectores de transporte público. “Compartimos la idea de que el futuro de Tenerife y Gran Canaria se escribe juntos”, indicaron ambos responsables insulares.