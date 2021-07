Granda destaca sus buenas salidas y lamenta el fallo en la tercera regata

Granda es uno de los cuatro canarios en deportes de vela en Tokio 2020. Acabó segundo este domingo en la general de RS:X, modalidad de windsurf en la que compite

Ángel Granda Roque compite por el RS:X de windsurf masculino. Imagen Lavandeira Jr / EFE

El grancanario Ángel Granda, que concluyó este domingo segundo en la general de la clase RS:X tras la primera jornada de vela en Tokio 2020, destacó sus buenas salidas en las tres mangas disputadas, aunque lamentó que en la tercera se equivocara «al salir con orza».

«He hecho buenas salidas y en las dos primeras regatas mi táctica fue acertada, he podido navegar con viento libre y buena velocidad», apuntó el debutante en los Juegos en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Vela (RFEV).

«En la última prueba ha rolado el viento, ha subido en intensidad y estaba bastante inestable; aunque he salido bien, me equivoqué al salir con orza, mientras que quienes han navegado sin ella han ido mejor», subrayó Granda, que inició la competición con un segundo, un tercero y un decimotercer puesto.

La barcelonesa Cristina Pujol, octava en la general de Láser Radial tras un primer puesto inicial y un veintitrés después, señaló ha «entendido muy bien el campo de regatas» y que ha salido y navegado bien «controlando la flota».

«Hacer un primer puesto en unos Juegos Olímpicos no es fácil y estoy muy satisfecha de haber firmado el primero. En la segunda regata no he podido terminar tan bien pero finalizar dentro del Top 10 es muy positivo«, dijo.

La sevillana Blanca Manchón, novena en RS:X tras dos séptimos puestos y un duodécimo en la tercera manga, declaró que «ha sido una pena» en un jornada que calificó «muy difícil».

«En la tercera regata, después de ir segunda, ha caído el viento y mientras un grupo nos quedábamos paradas, las que iban diez, once, doce por el otro lado del campo, han podido ir directas a baliza», relató.

«Hay veces que no se puede hacer nada y ese 30 por ciento que no depende de nosotros en este deporte no me ha acompañado esta vez. Pero aún queda mucho, yo me encuentro bien después de la lesión en el pie, voy cómoda con el material y dispuesta a darlo todo adaptándonos a lo que venga», afirmó.

El grancanario Joel Rodríguez, que quedó vigésimo primero en la única prueba que pudo disputar al quedarse sin viento para afrontar la segunda, comentó que «el día ha sido complicado en el agua, bastante inestable en cuanto a condiciones de viento, con mucha inestabilidad y haciendo muy difícil la regata».

«Mi resultado no ha sido obviamente el mejor, pero queda todo el campeonato por delante y seguiremos dando el máximo«, precisó