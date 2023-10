La 608, que saldrá de Icod, y la 603, desde Puerto de la Cruz, serán las dos guaguas que circularán directamente hasta la Universidad de La Laguna. El Cabildo de Tenerife hace balance de las medidas para reducir las colas

Rueda de prensa para hacer un balance de las actuaciones para la mejora de la movilidad en Tenerife / Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha a partir del 23 de octubre dos guaguas lanzadera con la Universidad de La Laguna (ULL) que saldrán de Icod (608) y Puerto de la Cruz (603) sin pasar por el intercambiador de La Laguna con el fin de ayudar a la fluidez del tráfico.

Así lo ha avanzado este martes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, quien también ha subrayado que se ha contratado a 75 nuevos conductores (25 empiezan este mes) y se refuerzan nueve líneas con más trayectos.

De esta forma, destacan la línea 108 (Los Realejos-Santa Cruz), que pasa de 65 a 94 viajes; la línea Icod-Santa Cruz, que pasa de 35 a 62, la línea 100 (Puerto de la Cruz-Santa Cruz), que aumenta de 11 a 14, la 473 (Los Cristianos-Los Gigantes), que pasa de 58 a 70 y la 470 (Médano-Los Cristianos), que sube de 32 a 42.

Servicio de grúas gratuito

Por otro lado, Dávila ha anunciado que a lo largo de este mes se regulará el tráfico en la rotonda del Padre Anchieta a través de semáforos (mientras no esté instalada la pasarela).

También, en un plazo de aproximadamente dos semanas se cerrará el acceso a la autopista TF-5 por Guamasa entre las 06.00 y las 10.00 horas y el tráfico será desviado por la vía del aeropuerto en sentido Santa Cruz.

Además, ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de grúas gratuito que operará en horas punta y en zonas de gran congestión de tráfico para retirar vehículos con mayor rapidez.

Dávila, satisfecha con las medidas

Dávila se ha mostrado satisfecha de la veintena de medidas puestas en marcha desde que accedió a la Presidencia con el compromiso de que no había que «rendirse» ni «cruzarse de brazos como hizo el equipo de gobierno anterior» y ha dejado claro que la solución a las colas no llegará en 2028, como pronosticaron PSOE y CS en el pasado mandato. «Estamos en el camino correcto», ha agregado.

En esa línea ha insistido en que no se le puede criticar «por no haber dejado de trabajar» y ha enfatizado en que su lucha contra las colas no era un mensaje de «campaña electoral» sino que «no se le puede dar la espalda» a los problemas de Tenerife.

Además ha valorado la recuperación del «diálogo y el consenso social» con todos los agentes económicos y sociales de la isla con el objetivo de escuchar propuestas para tratar de mejorar la movilidad en la isla.

Un tranvía más en la línea 1

La presidenta también ha resaltado la incorporación de un tranvía más a la línea 1 para reforzar las horas punta, el contrato para adquirir 247 nuevas guaguas con fondos propios descartando la operación de crédito del anterior equipo de gobierno que implicaba el pago de 20 millones en intereses, la bajada del límite de 15 a 10 desplazamientos mensuales para lograr la gratuidad de los bonos de transporte, la retirada progresiva de camiones pesados a primera hora de las vías de mayor tránsito o potenciar la ‘app’ de uso de coche compartido junto a la ULL.