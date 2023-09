Hubo especulación en la crisis de la papa según los agricultores

Desde ASAGA afirman que hubo especulación en la crisis de la papa y piden más controles en los aeropuertos para evitar que proliferen las plagas

Papas a precio de oro cuyo coste no se justificaba, según el propio sector agrario, por eso afirman que se produjo especulación en las papas. Los agricultores respiran aliviados con la última medida anunciada para poder importar papa del Reino Unido. Ante esta medida los agricultores muestran reservas.

Vídeo RTVC

Según la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, se han registrado precios «a cuatro noventa euros el kilo papa de Egipto, que ha costado 80 céntimos. Entonces eso es lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo, entre otras cosas porque yo lo digo el consumidor tiene memoria». Además afirman que otra de las reservas es «miedo a que una plaga más entre a nuestros cultivos, pero por otro lado es un respiro, porque si no entran las papas de Reino Unido no vamos a tener próxima campaña de papas canarias».

Cerrar aeropuertos a frutas, verduras y plantas

Asaga además de la especulación en las papas, advierte de un posible segundo desabastecimiento de papas en el Archipiélago / Europa Press / Archivo

El temor a las plagas se fundamenta en la entrada de posibles productos contaminados, no solo por puertos sino también por aeropuertos como ya ocurrió con la polilla guatemalteca. Ángela Delgado afirma «que hay que cerrar los aeropuertos, es decir, todo lo que es el tránsito de turistas debería revisarse, que no traigan frutas, verduras ni plantas en sus maletas como ocurre actualmente y no se toma ninguna medida».

Ante la importación de papa de Reino Unido se establece un nuevo protocolo. Desde ASAGA afirman que «se reduce el porcentaje de tierra que pueden traer los tubérculos. Las papas van a venir prácticamente lavadas. Esto está muy bien sanitariamente hablando. El problema que tenemos es que se pueden devolver contenedores porque no cumplan con este ratio y ese podría ser pues un segundo desabastecimiento«.