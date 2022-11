La huelga llega ochos meses después de la última en marzo de 2022

Huelga indefinida a partir del próximo lunes, 14 de septiembre, de los transportistas autónomos. Pararán sus camiones en la península y se está a la espera de conocer que harán en Canarias.

Ocho meses ha durado la paz en el sector tras el último parón. Se quejan de que no se cumple la ley que garantiza no trabajar a pérdidas.

Los nuevos paros llegan ocho meses después de la huelga de marzo. Los transportistas autónomos sostienen que se incumple la Ley de la Cadena del Transporte y que trabajan a pérdida. Mientras, el gobierno pide que no sigan adelante con los paros. En Canarias, decidirán si secundarla o no este jueves por la noche. Sin embargo la plataforma mayoritaria en el sector, no parará

Huelga indefinida que se produce en un momento crítico , con la cercanía del Black Friday y la campaña navideña.