‘Informe Trópico’ radiografía el cáncer en Canarias

Con el título Invita la Casa el programa que dirige y presenta Carlos Sosa dibuja el panorama actual de esta enfermedad en el Archipiélago

Emisión, domingo 2 de julio a las 19.30 horas en Televisión Canaria

Informe Trópico regresa a la pantalla de Televisión Canaria con la emisión este domingo 2 de julio de Invita la Casa. Dirigido y presentado por el periodista Carlos Sosa, el programa reúne bajo un mismo techo a personas expertas y personalidades de las Islas para abordar distintas temáticas que tienen a las islas como factor común. En el caso del episodio que emite Televisión Canaria este domingo 2 de julio a las 19.30 horas el tema que se aborda es el cáncer.

Cronificada

Esta enfermedad provocó en 2021, último año del que se tienen datos, 4.590 muertes en el Archipiélago. Al hilo de este dato, Informe Trópico elabora una radiografía de la situación actual de esta enfermedad y avanza en las previsiones médicas sobre su incidencia a futuro que pasa por su cronificación, según el último estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica que prevé para el año 2040casi un 50 por ciento más de personas afectadas. ¿Se ha convertido el cáncer en la pandemia silenciosa del siglo XXI?

Invitados al programa Informe Trópico sobre el cáncer en Canarias

Para conocer cómo viven las personas afectadas, Informe Trópico cuenta con dos testimonios relevantes: el de José Miguel Pérez, catedrático de Historia, ex Presidente del Cabildo de Gran Canaria y ex Vicepresidente del Gobierno de Canarias y el de Aureliano Francisco Santiago Castellano, ex Alcalde de Telde.

Los factores de riesgo y ambientales, la cartera de servicios desde lo público para tratar la enfermedad, las listas de espera quirúrgicas, la tardía aprobación de medicamentos emergentes, la necesidad de un Plan Integral Oncológico de Atención al Paciente, los bulos en torno al cáncer o su incidencia en la población infantil son algunos de los temas que se desarrollarán a lo largo de la emisión.

Investigación

Además, el programa también contará con la participación de Carmen Bonfante, presidenta de la Asociación Cáncer de Mama Santa Cruz de Tenerife y afectada también por la enfermedad, y Carlos Nöbauer,vicepresidente de la Junta Provincial de Las Palmas de la Asociación Española Contra el Cáncer.



También habrá espacio para los expertos e investigadores como Nicolás Díaz Chico, investigador jubilado y fundador del Instituto Canario contra el cáncer, y Delvys Rodríguez Abreu, jefe de Oncología Médica del Hospital Insular de Gran Canaria, entre otros, para conocer los últimos avances científicos en torno a esta enfermedad.