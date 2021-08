Jonathan Viera: «Llego incluso más ilusionado y asumo la responsabilidad»

El jugador grancanario ha sido presentado oficialmente antes del partido que su equipo juega con el Huesca en la tercera jornada de LaLiga SmartBank

Informa Redacción Televisión Canaria

Jonathan Viera, presentado de forma oficial como jugador de la UD Las Palmas, ha asegurado que llega «incluso más ilusionado» que en anteriores ocasiones y que asume la «responsabilidad» para conseguir «cosas importantes» con el equipo, en el «mejor momento» de su carrera.

El jugador isleño ha dicho en rueda de prensa que es un «ganador nato», que va en su «ADN» ser «muy competitivo», y por eso no rehuye el reto de regresar al equipo de su vida con la intención de devolverlo a Primera División, desechando para ello precisamente ofertas de la máxima categoría, e incluso del extranjero.

«Llegué a este club con 15 años y mi ilusión era retirarme aquí, pero antes quiero hacer cosas importantes. Vengo con las fuerzas intactas e incluso más ilusionado que las otras veces. Es un reto, pero es lo que toca. Ya veremos si estoy a la altura, o no», ha subrayado.

Viera, aunque no puede «prometer nada», refiriéndose al ascenso a LaLiga Santander, quiere cumplir «las expectativas», porque tiene en mente «superar» todo lo que ha hecho, aunque el reto «se irá viendo a lo largo del año», porque aunque subir a Primera División «es un sueño», ahora mismo «no es una realidad».

Dorsal 21 y capitán

El futbolista grancanario, quien volverá a lucir el dorsal 21 y también el brazalete de capitán, pues se lo ha cedido Maikel Mesa -al que se lo ha agradecido públicamente-, ha reconocido que rechazó ofertas de Primera. «Me han llamado entrenadores», para proyectos deportivos «bonitos», y también otras proposiciones para «ganar dinero» en Catar o Dubai, ha relatado.

«Le dije a mi agente que las parara todas, porque mi ilusión era volver aquí. No sé si será este año, el próximo o el siguiente, pero nos vamos a dejar el alma para devolverle a la gente lo que perdieron en 2018», ha reiterado, en referencia el descenso, justo cuando él se marchó al Beijing Guoan de China, a mitad de campaña.

Viera firma hasta 2025, con opción a una temporada más, y de cumplir ese contrato acabaría con 37 años. «Y podría renovar otros dos o tres, porque me cuido y me encanta el fútbol. Cuando vea que no me divierto en el campo, me iré a casa», ha asegurado.

El fichaje del equipo amarillo ha revelado que su rodilla «evoluciona bien», después de una resonancia que le han hecho, porque prácticamente no tiene dolor, y solo necesita coger «rodaje». En ese sentido, ha vuelto a indicar que «en dos semanas» podría jugar, aunque no estará a tope, «a un 50 o 60 por ciento».

Por otro lado, no ha querido entrar en «comparaciones odiosas», preguntado por el ahora barcelonista Pedri González y el joven Alberto Moleiro, aunque ha dicho que le han «sorprendido» algunos de los canteranos del equipo amarillo, por el «descaro» que muestran, y Moleiro «es uno de ellos, tiene una pinta muy buena».

Viera, referencia para los jóvenes

El futbolista isleño recuerda, no obstante, que el equipo tiene «mucha gente joven» y habrá que tener «paciencia» porque el año es «muy largo», pero con su llegada pretende que vean en él «un espejo» para fijarse «en el día a día» y su actitud «en los entrenamientos».

Viera asegura que le quedan «muchos años por delante» para conseguir también marcas personales, pero no le obsesiona, por ejemplo, marcarle un gol al eterno rival: «Me encantaría no ganarle ningún partido al Tenerife y subir a Primera División».

Tras la presentación ante los periodistas, el futbolista ha sido aclamado por el público del Estadio de Gran Canaria, al que se ha dirigido en los prolegómenos del partido de este viernes entre la UD Las Palmas y la SD Huesca, justo después de que los equipos se retirasen a vestuarios tras el calentamiento.

«Estoy muy contento con el recibimiento y muy ilusionado. Quiero agradecer a mi familia por su apoyo para poder estar aquí, al presidente por su entusiasmo, y les pido que hoy más que nunca tenemos que estar unidos para que todo lo que queremos se haga realidad. Sé que les debo una, la de 2018, no se me ha olvidado. Nos vemos pronto», ha dicho a los aficionados.

Por su parte, Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas, ha manifestado en la presentación que no solo han traído «a un gran jugador», sino «a un líder» que les va a ayudar «a crecer, tanto al equipo como al club».