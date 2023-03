La conciliación y corresponsabilidad a examen

Este 23 de marzo se celebra el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad. Las mujeres dedican una media de 4 horas y 7 minutos, y los hombres destinan 1 hora y 54 minutos a tareas de conciliación

Informa Isacc Tacoronte / Francisco Baute. RTVC

Los datos hablan por si solos. Es lo que se desprende de una encuesta realizada por InfoJobs donde solo el 35% de la población ocupada afirma que le resulta fácil conciliar, seis puntos porcentuales por debajo de los datos obtenidos a comienzos del 2022.

Una asignatura pendiente para la sociedad

En el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad que se celebra este 23 de marzo hay poco que celebrar, esta sigue siendo una asignatura pendiente de la sociedad española y de acuerdo con este estudio quienes en mayor medida encuentran dificultades para compaginar vida laboral y personal son el grupo de entre 35 y 44 años (29% de las menciones), es decir el colectivo ‘con hijos’ o con mayor carga por cuidado de personas dependientes. Para ayudar a esta situación se prevé aprobar en breve de forma definitiva la Ley de Familias

Informa Silvia Mascareño / Javier González. RTVC

Los motivos para no conciliar

Los motivos de los hombres para no conciliar son económicos: el 96% de los hombres en España con hijos menores de 15 años no se acoge a medidas de conciliación que supongan un coste económico frente a un 4,5% que sí opta por las mismas, a pesar de que esta penalización económica pueda afectar tanto a su remuneración como a su carrera laboral. Esta es la principal conclusión de un estudio elaborado por profesores de las Facultades de Políticas y Sociología y de Económicas y Empresariales de la UNED, publicado este mes de marzo. El trabajo, publicado en la revista ‘Gender, Work and Organization’ bajo el título ‘Caring fathers in Europe: Toward universal caregiver families?’, analiza la prevalencia de hombres al cuidado entre los hombres que viven con hijos menores de 15 años en los 27 países de la Unión Europea.

Por países, e n España frente a 26% de mujeres cuidan 4,5% de hombres, mientras que en Alemania son del 54% y del 5,7%, respectivamente. Los que más reparten la conciliación son los nórdicos como Dinamarca donde los datos son del 9,8% y el 4,5%.