Rusia considera «nula» la orden de arresto contra su presidente, Vladímir Putin, ordenada este viernes por la Corte Penal Internacional

Redacción RTVC.

La Corte Penal Internacional ordena arrestar a un jefe de Estado en el ejercicio de su cargo: Vladimir Putin. Lo acusa de deportación ilegal de niños desde que empezó la guerra. Rusia no reconoce esta acusación porque no es miembro del tribunal. La Corte Penal Internacional es el único Tribunal para el que los Jefes de Estado no tienen inmunidad.

El Estatuto de Roma tipifica como crimen de guerra: la deportación ilegal de niños y su traslado.

Y se le acusa de llevarlos de Ucrania a Rusia.

Por su parte, ante esta noticia, la ONU no se pronuncia. Mientras que al otro la del conflicto, en Kiev, Ucrania, llevan más de una año esperando la noticia aunque existe cierto escepticismo.