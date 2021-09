La Fiscalía provincial de Cáceres tramitará, a través de la sección de menores, la investigación del caso de las dos hermanas alumnas del CEIP Alba Plata de Cáceres cuyos padres se niegan a que usen mascarilla en clase. Lo hacen tras enviar el caso la Junta a la Fiscalía Superior de Extremadura y declararse esta última no competente territorialmente

La Administración autonómica anunció este miércoles que las niñas no podrán acceder al colegio sin mascarilla, con lo que rectificó su primera decisión de que pudieran recibir la asistencia educativa en un espacio aparte separadas de sus compañeros.

En la rueda de prensa de presentación de la Memoria 2020 de la Fiscalía de Cáceres, preguntados por el asunto, la teniente fiscal y fiscal de menores Yolanda Forte ha explicado que desde este órgano se velará por el interés y los derechos de las menores de edad, entre ellos a la educación.

En Extremadura existe un protocolo de absentismo

Así, ha recordado que existe un protocolo de absentismo a nivel regional en el que la Fiscalía es “el último lugar” al que llega la información si se constata algún incumplimiento por parte de los tutores.

En este sentido, ha asegurado que en otros casos que se ha entendido una “delación intencional” de los deberes parentales se ha llegado a formular denuncia a los padres por un delito de “abandono» por parte de la familia.

“En este caso nos derivarán las diligencias y veremos qué incidencia tiene la decisión de los padres de no permitir el acceso a sus hijas con mascarilla”, ha expuesto Forte sobre estas niñas, que según fuentes consultadas hoy no han acudido al colegio.

Entre otras circunstancias a valorar, ha explicado que habrá que ver qué ha hecho la Consejería para facilitar a las menores el derecho a la educación, por ejemplo con la formación vía telemática.

Sobre este asunto, la fiscal provincial, Marta Abellán, ha dicho que desde su órgano aún no se sabe nada “formalmente” del caso, pues “todavía no ha llegado desde la Fiscalía Superior, que no es competente territorialmente para asumir la investigación, donde sí ese ha incoado un “expediente gubernativo” para ello.

Ningún niño sin mascarilla podrá entrar a un centro escolar

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, ha decidido que las dos niñas no podrán entrar al centro sin las mascarillas. Esta medida se extiende a cualquier alumno de más de seis años en todos los centros educativos. También se exige que las menores reciban formación desde sus casas para poder seguir el ritmo de las clases. La familia, por su parte, ya ha dicho que se niega a cambiar de postura.