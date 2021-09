La mascarilla, higiene de manos, grupos burbuja de 25 alumnos en Primaria e Infantil, entradas escalonadas… Los protocolos seguirán formando parte del día a día de los centros educativos

Faltan pocos días para el inicio de curso y muchas son las dudas de la comunidad escolar. El escenario es ligeramente diferente por la vacunación pero apenas se modificarán los protocolos. Durante los primeros meses solo cambia la distancia de seguridad en Secundaria.



La mascarilla, higiene de manos, grupos burbuja de 25 alumnos en Primaria e Infantil, entradas escalonadas… Los protocolos seguirán formando parte del día a día de los centros educativos. Solo en Secundaria, con la reducción a 1,20 de la distancia entre alumnos, se verán cambios en el inicio del curso escolar.



La mitad de los alumnos de esta etapa ya tiene la pauta completa y la cifra asciende al 95 por ciento entre el profesorado. La Sociedad Española de Pediatría no está de acuerdo con ese acortamiento de la distancia pero desde Educación afirman que no se verán alteradas las ratios que seguirán siendo de 27 alumnos en Secundaria y 30 en Bachillerato. Continuará el refuerzo de casi 3.000 profesores.



Según Sanidad, los alumnos que sean contacto estrecho de un positivo no tendrán que hacer cuarentena y dan negativo y están completamente vacunados. Los protocolos, recuerdan, son flexibles.