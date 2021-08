La reforma de las pensiones permitirá acceder a una pensión más alta que la actual siempre y cuando los planes para la jubilación anticipada se retrasen un par de meses

Retrasar la jubilación anticipada 2 meses dejará la pensión más alta desde 2022. EFE

La reforma de las pensiones acordada con los agentes sociales, y aún pendiente de trámite parlamentario, permitirá acceder a una pensión más alta que la actual si los planes para una jubilación anticipada se retrasan un par de meses. Así, se espera que la norma pase por el Parlamento y entre en vigor en la fecha prevista, que es el 1 de enero de 2022.

Actualmente se puede acceder a la jubilación anticipada de forma voluntaria hasta dos años antes de cumplir la edad legal de jubilación. No obstante, es importante tener en cuenta que este hecho es posible siempre que se tengan al menos 35 años cotizados a la Seguridad Social y asumiendo una penalización que disminuye cuanto más larga sea la carrera de cotización. Con respecto a la reforma actual las condiciones de partidas no cambian, pero sí los coeficientes reductores. Así, si se opa por anticipar la jubilación dos años traerá cuenta esperar dos meses para no sufrir una penalización de hasta 5 puntos superior a la actual.

Quedan fuera de estos cambios quienes cotizan por encima de la pensión máxima las personas que vean extinguida su relación laboral por cualquier causa antes del 1 de enero de 2022 y no vuelvan a estar de alta en la Seguridad Social más de doce meses. También se excluye a quienes hayan concertado su salida de la empresa antes de la entrada en vigor de la reforma.

La edad legal de jubilación no cambia

La actual reforma de pensiones pretende conseguir un acercamiento progresivo de la edad efectiva de jubilación a la edad legal, que no cambia. El objetivo es que la edad media a la que se abandona el mercado laboral sea dos años superior en 2050, pasando a los 66 años y medio como edad media.

No hay cambios en la edad legal de jubilación, que ya se elevó dos años con la reforma de 2011. En 2021 la edad legal de jubilación es de 66 años y a partir de 2022 irá sumando 2 meses cada año hasta llegar a 67 años en 2027.

Tampoco cambian las edades a las que se permite la jubilación anticipada, que son 2 años antes de la edad legal vigente en el caso de la voluntaria y 4 años antes para la forzosa. En 2021 la jubilación anticipada voluntaria se puede pedir con 64 años y la involuntaria se puede adelantar a los 62 años.