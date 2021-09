La Sinfónica de Tenerife inicia este viernes una nueva temporada

La Sinfónica de Tenerife ultima los detalles del concierto inaugural de la temporada en el Auditorio de Tenerife, a partir de las 19.30 horas

Ensayo de la Sinfónica de Tenerife.

La Sinfónica de Tenerife ensaya desde el pasado lunes, 6 de septiembre, para la nueva temporada que arranca con el concierto de este viernes, a las 19:30 horas, en el Auditorio de Tenerife.

El maestro Christian Zacharias dio comienzo el lunes al trabajo de este concierto inaugural que ofrece un programa con la obertura de ‘Las alegres comadres de Windsor’, de Otto Nicolai; el ‘Concierto para piano y orquesta en La menor’, de Robert Schumman, en el que el propio director ejercerá como solista al piano; ‘Valses nobles et sentimentales’, de Maurice Ravel, y conclucirá con dos obras de Johan Strauss hijo (1825-1899): ‘Annen-Polka’ y la obertura de ‘El murciélago’.

Las entradas para los primeros siete conciertos de la temporada de la Sinfónica se pueden adquirir hasta dos horas antes del concierto en www.sinfonicadetenerife.es, en taquilla de Auditorio de Tenerife y de forma telefónica en el 902 317 327 de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas, excepto festivos.

Para disfrutar de esta experiencia cultural, es necesario llegar al recinto con antelación suficiente para realizar una entrada escalonada a la sala. La compra de las entradas supone la aceptación de las medidas implementadas por el centro cultural del Cabildo para hacer frente a la COVID-19, como el uso de la mascarilla o la asistencia solo con convivientes. Las medidas al completo, así como el plan de contingencia certificado por AENOR, se pueden consultar en la web del Auditorio.

Christian Zacharias

Christian Zacharias, que ya ha estado presente en la temporada de la Sinfónica de Tenerife como pianista, se estrena con la formación del Cabildo en su faceta de director. De nacionalidad alemana, aunque nacido en 1950 en Jamshedpur (India), inicia sus estudios de piano en la Escuela Superior de Karlsruhe y posteriormente recibe formación en París de la mano de Vlado Perlemuter, pianista francés de origen lituano y durante un tiempo colaborador de Ravel.

Tras ganar varios concursos de piano, como el Ravel de Radio Francia, Zacharias inicia su carrera internacional en la década de 1970. Pianista versátil en cuanto a formatos, artistas y estilos, ha cultivado además la música de cámara junto a músicos como el violonchelista Heinrich Schiff o el violinista Frank Peter Zimmermann y los cuartetos como el Alban Berg, el Guarneri o el de Leipzig.

Si bien su repertorio más conocido se mueve entre el clasicismo y el romanticismo, especialmente Schubert o los conciertos de Mozart (éxitos con escuchas millonarias solo en Spotify), ganadores de diversos premios de la crítica discográfica como el Diapason d’Or, sus interpretaciones pianísticas más celebradas van desde las sonatas del napolitano Scarlatti hasta el maestro Soler o, ya como director, con obras de Bruckner o Schonberg. Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Midem Classical Award Artist of the Year 2007, el prestigioso Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres del Estado francés, el Prix de l’Europe Francophone 2014 de la Association Professionnelle de la Critique Théâtre, Musique et Danse de París y el homenaje que le ha rendido Rumanía por sus servicios a la cultura.

A partir del año 2000 se centra más en la dirección y en la ópera, dirigiendo varias producciones de La clemencia de Tito y Las bodas de Fígaro, de Mozart; La bella Helena, de Offenbach, y Las alegres comadres de Windsor, de Otto Nicolai, cuya obertura se incluye en este primer programa de la Sinfónica de Tenerife. Durante su trayectoria ha sido colaborador de orquestas como la Saint Paul Chamber Orchestra (Londres), Sinfónica de Gotemburgo, Boston Symphony Orchestra, Orquesta de Cámara de Basilea, Berlin Konzerthausorchester y Bamberger Symphoniker.