Cuenta atrás para el comienzo del Festival Canarias Jazz y Más

Esta cita musical tiene una programación de 59 conciertos en todas las islas

El Festival Canarias Jazz y Más comenzará este viernes con una gran variedad de artistas musicales como Dee Dee Bridgewater, en Tenerife, o Alain Pérez, en Gran Canaria. Durante este martes, se celebró en Las Palmas de Gran Canaria la presentación de los conciertos programados.

Esta cita ofrecerá este año 59 conciertos de calidad con una programación que contará con las actuaciones de La Orquesta, Melissa Aldana Qualrtet o Esther Ovejero, entre otros, en Gran Canaria, Tenerife y La Graciosa.

Un universo lleno de estilos

El director del Festival, Miguel Ramírez, señalo en rueda de prensa que «el gran secreto» de que el evento celebre ya en su 34ª edición «es la calidad», que es por lo que apuesta al decidir la programación, más allá de la corriente que sea, porque «el jazz es una palabra que define un universo lleno de estilos musicales«.

El director del evento señaló que han intentado abarcar un abanico lo más amplio posible de estilos. Además, Ramírez añadió que entre los artistas invitados a esta edición hay tanto figuras consagradas como talentos emergentes, provenientes del ámbito internacional y también del local, a quienes buscan apoyar para que puedan presentarse en otros mercados y exportar su música.

«Ya cuando se va acercando el festival, cuando queda un mes o así, me encuentro con muchos aficionados que me dicen: ‘¡Chos, este año te pasaste con la programación!’ Eso me encanta. El día que nadie me diga algo así, me voy a quedar mosqueado.», aseguró el director del festival a RTVC.

Entre el 4 y el 26 de julio, serán un total de 28 teatros, auditorios, museos y plazas de 16 municipios de todas las islas los que acojan los 59 conciertos, 18 de ellos de pago y 41 gratuitos, gracias a las 51 instituciones, entidades y empresas que directamente apoyan el evento, lo que permite acercar esta música a toda la ciudadanía.

Cuenta atrás para el comienzo del Festival Canarias Jazz y Más / Imagen de EFE

Artistas de renombre

Con cuatro décadas de éxitos y varios premios Grammy, el 4 de julio actuará una de las grandes divas del jazz contemporáneo, Dee Dee Bridgewater, en el Auditorio de Tenerife, de cuya voz se podrá disfrutar también el 5 en los Jameos del Agua en Lanzarote y el domingo 6 en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

Ramírez destacó también el arranque el viernes en Arucas (Gran Canaria), con el bajista cubano Alain Pérez, ganador del Grammy al Mejor Álbum Tropical Tradicional y cuatro veces nominado en los Latin Grammy, y la saxofonista chilena Melissa Aldana Quartet.

Los protagonistas de los conciertos de esta edición son 31 formaciones y artistas que provienen de Estados Unidos, Noruega, Polonia, Italia, Países Bajos, Chile y Armenia, entre otros, y entre quienes hay una notable representación de Canarias, con un 33 % de artistas locales.