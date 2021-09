La lava proviene de zonas más interiores de la caldera del volcán, dentro del cráter hay varios centros de emisión y, según los técnicos, con una temperatura de 1.250 grados

El director técnico del Plan de emergencias volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ha destacado la disminución de la sismicidad del volcán de La Palma.

«Seguimos manejando la misma información y controlando la evolución del proceso eruptivo. La sismicidad continúa en bajos niveles. La profundidad de las señales recibidas están a 10 metros». de profundidad».

«Tenemos dos focos, como saben, la colada del norte sigue siendo la más fluida y la del sur se mueve de una manera más lenta, a 30 metros por hora», ha explicado Morcuende.

El centro emisor es el que se produjo en las zonas bajas del cono, y es la colada del norte. La de la zona sur es la que estaba cerrada tras la ruptura del primer día y volvió a abrirse el pasado viernes. Esta última es la que fluye de una manera más fluida, pero debido a su composición se vuelve más viscosa y disminuye la velocidad.

La lava proviene de zonas más interiores de la caldera del volcán, dentro del cráter hay varios centros de emisión y, según los técnicos, con una temperatura de 1.250 grados, aproximadamente.

Caída de cenizas

La caída de ceniza está afectando a muchos municipios del lado este de la Isla.

Morcuende ha recordado que es importante «mantener la disciplina en el uso de la mascarilla y lo quiero recalcar nuevamente».

La ceniza no afecta a la salud si no se manipula. «Otra cosa distinta son los posibles daños a la hora de manipular estas cenizas. Al limpiar en lugares donde se acumula la ceniza, por ejemplo, en azoteas, hay que evitar levantar el polvo. Y hay que estar debidamente pertrechados. Ya he insistido en los problemas en bronquios y ojos y, por eso, la recomendación es utilizar guantes, manga larga, mascarilla FFP2 y gafas».

La calidad del aire es óptima

Morcuende ha destacado que la calidad del aire en La Palma sigue siendo óptima. «A partir de los 1.400 metros tenemos viento y el penacho, la nube de gases, se encuentra por encima de los 4.000 metros. Este aire no afecta, ha recalcado, en zonas de habitabilidad».

Las últimas personas desalojadas pueden regresar a sus casas

Las aproximadamente 160 personas que fueron desalojadas de sus casas en la tarde del viernes ante la intensificación eruptiva del volcán de La Palma ya pueden regresar a sus casas una vez que se han estabilizado las señales.

Se trata de la población de Tajuya, Tacande de Abajo y Tacande de Arriba.

Morcuende ha destacado que seguirán controlando la situación, «se sigue monitorizando la evolución del proceso por si en algún momento fuese necesario tomar nuevas decisiones en núcleos poblacionales.