‘La última y nos vamos’, este lunes en Televisión Canaria

La cadena autonómica emite este lunes a las 22:30 horas el último espéctaculo de Manolo Vieira

Este lunes, 25 de septiembre, la televisión autonómica rinde homenaje a Manolo Vieira con la emisión de ‘La última y nos vamos’, el show con el que el maestro del humor quiso despedirse de los escenarios tras toda una vida dedicada a hacer reir.

Desde las 22:30 y hasta las 00:35 horas, Televisión Canaria ofrece a la audiencia el último espéctaculo del mejor humorista canario de todos los tiempos, fallecido el 8 de febrero de este año, antes de comenzar la gira de presentación del show que iba a ser su despedida de los escenarios.

40 años sobre los escenarios

‘La última y nos vamos’ es una representación diferente y especial donde además el artista apostó por una apuesta escénica que iba más allá respecto a lo que nos tenía acostumbrados. Una propuesta entrañable y divertida, más teatral, más bonita y nostálgica. Es el homenaje que el artista y referente del monologuismo quiso hacer a todos los que le han seguido y le han dado sentido a su vida tras más de cuatro décadas subido a un escenario.

“Deseo que sea algo inolvidable, y más que un deseo, debe ser algo para recordar”, afirmó en la presentación del espectáculo que fue el cierre de una carrera de más de cuarenta años.

Manolo Vieira falleció el 8 de febrero de 2023, antes de comenzar la que sería su última gira. Este lunes, a partir de las 22:30 horas,Televisión Canaria rinde homenaje al humorista más querido de las Islas con la emisión de su último show.

“Siempre me pregunté una cosa: ¿cómo se bajaba uno del escenario? ¿Cómo puedo decir adiós a tantos amigos y amigas? Y mientras me lo cuestionaba, ha llegado el momento. He vuelto a sentarme con mi equipo de siempre -con ustedes, el público y la familia, mi mayor milagro- y, con todo el amor, la consciencia y la responsabilidad de saber dónde estamos, quiero proponerles un espacio que nos afiance el recuerdo de los tantos buenos ratos que juntos hemos vivido”.