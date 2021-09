La vacuna de la gripe, para la segunda quincena de octubre

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien destacó la importancia de vacunarse de la gripe para los grupos de riesgo

Campaña de vacunación de la gripe. Fotograma RTVC

Sanidad ha anunciado este lunes que la vacunación contra la gripe se iniciará en la segunda quincena de octubre «si no hay problemas de suministro», y ha informado de que, dada la posible coincidencia de la pandemia por COVID-19 y la gripe, se ha hecho una adquisición extraordinaria de vacunas.

Según ha publicado el ministerio en su web, esta adquisición extraordinaria de dosis permitirá vacunar a todas las personas para las que existe la recomendación, y se empezará primero por la población institucionalizada y el personal de centros sanitarios y sociosanitarios.

Este lunes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado el inicio de la campaña antigripal en la segunda de quincena de octubre y lo ha hecho en Guadalajara, donde ha acudido a la residencia «Los Olmos» para asistir a la inoculación de la tercera dosis de la vacuna frente a la COVID-19 a los residentes, entre ellos Araceli, la nonagenaria que recibió la primera vacuna en España el 27 de diciembre de 2020.

A preguntas de los periodistas, la ministra ha explicado que desde el ministerio que dirige se realizó una compra centralizada de vacunas de la gripe entre algunas comunidades autónomas, ya que otras autonomías fueron «por su cuenta».

El objetivo de Sanidad, ha señalado, es que a partir de la segunda quincena del próximo mes se esté inoculando la vacuna «en las condiciones en que lo hemos hecho otros años».

Importancia de la vacunación

El ministerio ha informado de que «este año, más que nunca, es importante vacunarse contra la gripe» dado que la posible coincidencia de la pandemia por coronavirus y la epidemia de gripe puede aumentar las complicaciones en los grupos de riesgo, para los que ambas enfermedades pueden ser especialmente dañinas.

Sanidad sostiene que «el riesgo de muerte es más del doble si una persona enferma por gripe y covid», además de conllevar una importante carga asistencial, más número de consultas e ingresos hospitalarios.

La vacuna contra la gripe está recomendada para personas mayores de 65 años con especial énfasis quienes viven en instituciones cerradas, y para personas de entre 6 meses y 65 años con riesgo de complicaciones derivadas de la gripe por presentar una enfermedad base.

Este año, como novedad, los pediatras han pedido la vacunación contra la gripe para los niños de entre 6 y 59 meses (casi 5 años), tal y como propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

También está recomendada para personas que puedan transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones y personal sanitario y sociosanitario, y grupos considerados esenciales.

Sin embargo, la vacuna está contraindicada en menores de 6 meses, personas alérgicas a los principios activos o algún componente de la vacuna, personas que han tenido una reacción alérgica grave a una vacuna de la gripe con anterioridad o que tengan fiebre o una infección aguda. Deberán posponer la vacunación hasta que se hayan recuperado.

Según Sanidad, todas las vacunas que se comercializarán esta temporada son inactivadas (no vivas): «Las vacunas inactivadas frente a la gripe contienen fracciones de virus o proteínas víricas, por tanto no contienen virus vivos y no pueden causar la enfermedad de la gripe».

Existe una vacuna atenuada (de virus debilitados) que está autorizada en España pero que no se comercializará en esta temporada.