Lakovic: «Queremos hacerlo bien y volver a ser nosotros»

El entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, afirma que «viene un equipo muy serio y tenemos que estar al cien por cien» en referencia al partido contra el Bilbao Basket

Lak,ovic: «Queremos hacerlo bien y volver a ser nosotros»

El entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, destaca las ganas de sus jugadores de «hacerlo bien» y «volver a ser ellos» en el choque de este domingo contra Bilbao Basket.

«Viene un equipo muy serio, que juega competición europea y que lo han hecho bien durante toda la temporada. Debemos estar concentrados al cien por cien para ganar el partido», ha señalado el técnico este viernes en rueda de prensa.

El conjunto grancanario regresa este fin de semana a la pista tras un parón de un mes en el que ocho jugadores han estado con las selecciones de sus países, por lo que «no sabemos dónde estamos exactamente en este momento», ha advertido Lakovic. Añadió, en esta situación, «cualquier exceso de confianza sería muy malo».

«Ahora estamos con muchas ganas de volver a jugar en casa, con nuestros aficionados. Queremos hacerlo bien porque yo, personalmente, me he quedado un poco enfadado por el último partido en la Copa. Era otra competición y un partido que no afecta a la liga, pero ahora queremos hacerlo bien y volver a ser nosotros», ha señalado.

«Recuperar sensaciones y volver a la dinámica de la liga»

En ese sentido, el «Granca» ahora tiene que «recuperar sensaciones y volver a la dinámica de la liga». El conjunto amarillo quiere «hacerlo bien y ser sólidos» en este primer encuentro tras el parón y es consciente de que «una victoria significaría mucho de cara a la clasificación y al ‘average’ contra Bilbao».

El encuentro de este domingo en casa ante Bilbao «será un trabajo de equipo», porque el rival «juega bien en equipo», ha apuntado el entrenador de la plantilla grancanaria tras destacar la «gran temporada» que está haciendo Lude Hakanson «liderando a su equipo» y la incorporación de Tsalmpouris al conjunto bilbaíno, «un jugador grande y con amenaza desde el tiro».

«Debemos tener esto en cuenta a la hora de los emparejamientos y a la hora de defender. Debemos hacer un buen trabajo defendiendo su línea exterior», ha añadido.

Jaka Lakovic ha insistido que una victoria este domingo «vendría muy bien de cara a la clasificación«, pero recuerda que «cada partido es importante» y que si su equipo «se pone a mirar el calendario perdería el foco que debe tener».

En cuanto al estado del equipo, el técnico explica que todos los jugadores están «bien y sanos», incluido Oliver, quien «está recuperado y trabajando por el grupo», por lo que el sábado el cuerpo técnico decidirá si está en condiciones para disputar el encuentro. El partido que enfrentará al Gran Canaria y Surne Bilbao Basket, enmarcado en la jornada 21 de la Liga Endesa, se celebrará este domingo 5 de marzo a las 12:00 horas en el Gran Canaria Arena.