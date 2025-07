La protesta tuvo lugar el 2 de enero durante un partido de la Eurocopa de baloncesto que enfrentaba al Dreamland Gran Canaria con el equipo israelí Happoel de Tel Aviv

Multas de hasta 5.000 euros a los activistas que se manifestaron por Gaza en un partido en el Gran Canaria Arena. Imagen de Informativos RTVC

Un grupo de activistas ha denunciado este jueves que han recibido dos propuestas de sanción de 1.500 y 5.000 euros por aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ‘Ley Mordaza’, tras protestar contra la guerra en Gaza durante un partido en el Gran Canaria Arena.

La manifestación tuvo lugar el 2 de enero durante un partido de la Eurocopa de baloncesto que enfrentaba al Dreamland Gran Canaria con el equipo israelí Happoel de Tel Aviv, cuando expulsaron a una quincena de activistas del pabellón deportivo por enarbolar banderas palestinas en protesta por la ofensiva militar israelí.

«Denunciamos que se está vulnerando nuestro derecho fundamental de libertad de expresión, de portar una bandera, de hacer una protesta política en cualquier espacio público», ha declarado a la prensa frente a la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria el portavoz de los afectados y uno de los expulsados, Javier Delgado.

La policía impidió su entrada al partido con la bandera

Delgado ha explicado que él no llegó a las gradas debido a que la Policía lo paró por portar una bandera de Palestina y le indicaron que no podía pasar si no la dejaba en unas consignas porque «está prohibida en ese partido».

Este activista recibió una propuesta de sanción de 1.500 euros y otra persona a quien no conocían, «solamente por simpatizar» y animarles por la acción en apoyo al pueblo de Gaza recibió otra de 5.000 euros, ha explicado el portavoz.

El activista ha agregado que los demás sí lograron entrar y sacar las banderas en las gradas, tras lo cual se les expulsó, pero no recibieron ninguna sanción.

La ley mordaza, una norma controvertida

El afectado ha señalado que están «sufriendo por parte de la Policía acoso, abusos, mentiras, amenazas, provocaciones y finalmente sanciones«, al advertir de que se da la razón a la versión policial, a pesar de muchas veces ser «juez y parte en esa situación controvertida, porque también deja mucho que desear su forma brusca, violenta y de empujones».

«La Ley Mordaza de la que se cumplen 10 años protege especialmente a la Policía y le da carácter de veracidad a todas sus declaraciones», ha dicho Delgado, que sostiene que la fuerza pública puso en su boca en el expediente expresiones que no dijo.

También ha criticado la actitud del funcionariado de la Delegación del Gobierno que se encarga de estos expedientes, que «sistemáticamente rechaza todas las pruebas presentadas por las diferentes personas multadas en estos acontecimientos».

Pestana defiende «no mezclar deporte con otras cuestiones»

Además, ha criticado al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, al indicar que «ha convertido esta Delegación de Gobierno en un espacio de prácticas fascistas y de persecución ultraderechista contra toda una serie de activistas».

Por su parte, Pestana ha remarcado que las leyes en vigor, como la de Seguridad Ciudadana, han de aplicarse y ha defendido que se respete a los equipos que participen en cualquier competición, sin mezclar deporte con otras cuestiones.

«Otra cosa es decidir previamente si equipos de ese país, Israel, tienen que participar en competiciones o no, porque Rusia no participa en Olimpiadas ni en eventos deportivos de primer nivel y, quizás, con Israel habría que hacer lo mismo», ha referido.