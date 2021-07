El presidente de Lattitude Hub, Jorge Marichal, señaló que, “pese a que el camino recorrido no ha sido fácil, es un orgullo haber conseguido poner en marcha la compañía que ha venido a sumar”

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, afirmó que “esta nueva compañía sentará precedentes sobre otras aerolíneas que, ahora, deberán adaptar sus estrategias al camino que marcará ésta

Lattitude Hub inicia sus operaciones con su vuelo directo Madrid con Tenerife Sur

Lattitude Hub ha iniciado sus operaciones con su vuelo directo entre Madrid y Tenerife Sur, que despegó a las 10.00 horas de Barajas en el Airbus 319 de la compañía que lleva por nombre ‘Tenerife’.

Esta es la primera de una serie de conexiones que se irán incorporando de forma paulatina. La idea es unir el aeropuerto con hasta siete ciudades de la península.

El acto inaugural, que tuvo lugar a la llegada del avión, contó con la presencia de los socios de la compañía, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el director de Grupo de Aeropuertos Canarias, Mario Otero, y del director del Aeropuerto Tenerife Sur, Luis López Chapí.

El presidente de la compañía, Jorge Marichal, mostró su satisfacción en un día “muy importante” para todos los socios de Lattitude Hub.

Este proyecto surgió hace varios años, por lo que ponerlo en marcha “hace que nos sintamos muy orgullosos de haber conseguido ponerlo en pie gracias al esfuerzo de todos los socios. Agradeció también el inestimable apoyo de One Airways, el operador de la aerolínea”.

Unión de empresarios

Marichal coincidió con Miguel Villarroya, miembro del Comité de Dirección de la aerolínea, en que este es un momento vital para para el desarrollo de la economía de las Islas. Un contexto en el que es necesaria la existencia de iniciativas que contribuyan a la salida cuanto antes de esta grave crisis.

“El proyecto nació desde el convencimiento de que si no hay destino, no hay economía; y si no hay economía, tampoco hay sociedad.

Esta es la base de la unión del empresariado que formamos parte de Lattitude Hub porque hemos sido capaces de pensar por encima de nuestras propias empresas para poner en marcha un proyecto común”, apunto Villarroya.

Miguel Villarroya explicó, además, que uno de sus principales valores de Lattitude Hub es la capacidad de ir adecuando las operaciones a la situación de cada momento.

“En un tiempo en que la única certeza es la incertidumbre, el tener la capacidad de adaptarse a cada circunstancia es lo que aporta a la compañía una ventaja competitiva”.

La necesidad el transporte aéreo en Canarias

Por su parte, Óscar Trujillo, afirmó que “si hay algo indiscutible, es que el empresariado canario necesita participar del transporte aéreo que afecta a Canarias y hablar el mismo idioma en el contexto aeronáutico general”.

“Las formas de viajar son infinitas y, además, hay una nueva manera de entender el transporte aéreo, una nueva demanda también marcada por el contexto actual y por las nuevas costumbres.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado que Lattitude Hub “es una realidad ya, que sentará precedentes sobre otras aerolíneas que, ahora, deberán adaptar sus estrategias al camino que marcará esta compañía”.

“Estoy convencido de que este concepto de producto de viajes, que ha sacado adelante un grupo de empresarios locales valientes y de gran trayectoria, revertirá económicamente en el isla”, sentenció.

El director del aeropuerto Tenerife Sur, dio la bienvenida a Lattitude Hub, “a la que atenderemos lo mejor posible”.

Una compañía diferente

Lattitude HUB aspira a ser más que una compañía aérea, ya que está formada por un empresariado que es prescriptor del destino, especialista en ofrecer experiencias de calidad.

Por este motivo, quiere romper el concepto estático del hotel para avanzar hacia una oferta diferenciada que atraiga a cada una de las persona que desea viajar.

La compañía va a realizar una apuesta por la innovación y por la apertura de nuevas rutas, incluidos los mercados emisores no explorados, según las necesidades que se vayan detectando.

En un inicio, las tres ciudades con las que operarán será Madrid, Vigo y Bilbao, para ir incrementando de forma progresiva hasta alcanzar las siete previstas.

Será la gestión del conocimiento la base para la captación de nuevas rutas y apertura de mercados.

Lattitude Hub ha nacido con la firme convicción de que es necesario apostar por la conectividad de Tenerife y de Canarias en un momento en el que es preciso buscar soluciones diferentes.

Los vuelos se realizarán con un Airbus 319 con capacidad para 144 pasajeros frente a los 160 tradicionales del resto de compañías, lo que permite un mayor confort.

Lattitude Hub ofrecerá, además, una experiencia integral única a diferentes tipos de turista, según sus necesidades y gustos, con el valor añadido de todo el conocimiento que atesora el empresariado hotelero de la Isla y que integra la aerolínea.

Un proyecto que nace tras cinco años

Una vez a bordo, las personas que elijan Lattitude Hub podrán disfrutar de servicio de comida a bordo para todo el pasaje y de un moderno sistema de entretenimiento. Todo ello, además, con un exquisito respeto por el medio ambiente.

En el servicio a bordo, se usarán materiales compostables de origen orgánico vegetal, lo que permite dar un paso más en el reciclado tradicional y en la eliminación de plástico.

Lattitude Hub es una aerolínea creada por catorce hoteleros de Tenerife y La Palma, junto a One Airways, como muestra de su compromiso con el destino, que han materializado a través de la puesta en marcha de proyectos estratégicos que transformen la organización y el negocio turístico de forma relevante y que recalan en el avance social y económico de las Islas.

El proyecto lleva gestándose cinco años cuando este grupo de empresarios, que representan más de 22.000 camas, decidieron dar un paso al frente, unirse y poner por delante el desarrollo global del destino.