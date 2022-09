La ministra de Justicia ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cumpla con la Constitución y nombre sus candidatos para renovar el CGPJ

Declaraciones: Pilar Llop, ministra de Justicia

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho este viernes que está segura de que «todos y cada uno» de los vocales del Consejo General del Poder Judicial van a cumplir el mandato legal de nombrar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional, pero no ha querido «adelantar escenarios» sobre cuánto seguirá esperando el Gobierno para nombrar a los suyos.

Llop, en declaraciones a los medios, ha considerado que, antes incluso de la reforma de la Ley Orgánica, el Gobierno podía nombrar sus magistrados aunque no lo hiciera el CGPJ, pero lo ideal es que el nombramiento «se haga acompasado».

«Vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si en unos días se logra desbloquear la falta de acuerdo, vamos a dejarles trabajar y si no llegan a un acuerdo vamos a ver qué hace el Gobierno, no vamos a adelantar escenarios que no se han producido todavía», ha precisado.

Recuperar la normalidad en el Constitucional

Y ha insistido de que está convencida de que «en unos días» podrá haber una solución a «esta situación muy grave» de modo que el Tribunal Constitucional recupere la normalidad institucional para poder resolver los recursos pendientes y cumplir fielmente su función de amparo de la ciudadanía.

La ministra ha recordado que los vocales del CGPJ han prometido y jurado la Constitución y cumplir el ordenamiento jurídico, así que «deben cumplir en los plazos que marca la ley o en unos plazos razonables» en el nombramiento que les corresponde.

Críticas de Feijóo

En cuanto a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que es el Gobierno el que tensa al CGPJ con sus cambios legales, le ha instado a que cumpla la Constitución, a que abandone la posición obstruccionista y a que, después de cuatro años, diga quiénes son sus vocales candidatos para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Feijóo «está causando un daño institucional que puede ser irreversible en nuestro sistema de justicia, un daño sin precedentes», ha advertido.

Agregó que confía en que el PP no quiera «utilizar puertas traseras» para «retroceder en los derechos de las mujeres, derechos de colectivos o los derechos humanos» e instó a Feijóo a que aclare la posición de su partido «porque parece que hay voces disonantes».