Vídeo RTVC / Informa: Alberto Fabrico / José Aldeguer

Los taxistas de Arrecife, en Lanzarote, denuncia la falta de conductores en la capital. Una situación que está provocando que, en muchas ocasiones, las paradas estén llenas de clientes esperando.

El presidente de la Sociedad Cooperativa de Autotaxis San Marcial Lanzarote, Manuel Guillén, pide disculpas a los clientes en nombre de la corporación: «No estamos dando el servicio que se merecen», apunta.

Para revertir el déficit, los taxistas solicitan una bolsa de trabajo de entre 30 y 40 personas para cubrir las necesidades que demanda el sector.

Dicen que el Ayuntamiento de Arrecife no ha sacado las convocatorias necesarias, además de recuperar licencias que no están ejerciendo. «Hay taxis que llevan años en garajes bien por fallecimiento o por jubilación», subraya Guillén.

Según ellos, se les está coartando su espacio en el sector y, en relación a los nuevos exámenes, no van a solucionar el problema. «Si los aspirantes no reúnen el manual de buenas conductas para ejercer la profesión, la empresa no los va a contratar», concluye Guillén.