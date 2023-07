«España en su laberinto» nuevo libro del exministro de Asuntos Exteriores del PP, José Manuel García Margallo, que ha presentado en Las Palmas de Gran Canaria

García Margallo este 3 de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Efe

El exministro de Asuntos Exteriores del PP José Manuel García Margallo ha presentado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria su libro «España en su laberinto», en un foro donde ha equiparado la España de hoy con el fracaso «por sectarismo» de la Segunda República.

Antes de intervenir en ese acto, organizado por los diarios La Provincia y El Día, el eurodiputado popular ha explicado a los periodistas que comenzó ese libro cuando era estudiante en la Universidad de Deusto. Y ya era evidente que se iba a producir un cambio político en España, cuyo objetivo era «diluir una dictadura en unas instituciones democráticas sin violencia» en un momento en el que ya había aparecido la banda terrorista ETA.

«A las tensiones propias de una transición política normal se añadían las dificultades de una transición política con un separatismo que había cobrado tintes violentos y que, por lo tanto, amenazaba con distorsionar la paz», ha referido.

Partido moderados

A juicio de García Margallo, la historia ha demostrado que las crisis del siglo XIX se solucionaron cuando se encomendaron a «dos partidos moderados, tolerantes, situados en la centralidad política y que coincidían en lo que el propio Benito Pérez Galdós llamaba ‘las verdades madre’. Es decir, la unidad de España, las libertades, el Estado de Derecho, la economía de mercado y la inserción de España en el mundo».

Y, ha abundado, esas crisis «no se resolvieron bien cuando los españoles habían elegido entregar su confianza a partidos extremos que cada vez se alejaban más el uno del otro y eran incapaces de dialogar entre sí», una situación que ha comparado con la que, en su opinión, se da hoy en España, país en el que no hay diálogo entre los dos grandes bloques políticos.

El exministro repasa en su libro el papel que la polarización política tuvo en distintos hitos históricos, como la Guerra Civil, la I República, la Restauración, la caída de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera o la II República, que, según ha dicho, «fue una ocasión perdida» por el «sectarismo del presidente Azaña, quien dijo que o era de izquierdas, o no sería».

La Transición

Una coyuntura que ha comparado con la de la Transición, donde, ha subrayado, «ocurrió lo contrario porque había dos partidos centrados: Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español, que eligió la vía socialdemócrata alemana y sueca, a diferencia de los franceses, italianos y griegos».

«Cuento esto porque ahora estamos en un momento muy parecido. Ellos coinciden en los principios básicos del sistema y aplican tres recetas que son, exactamente, las que no estamos aplicando ahora: la legalidad -lo que pasó en Cataluña es intentar la independencia por un procedimiento fuera de la Constitución, por un golpe de Estado -; el método, que es el consenso y la prudencia, no poner encima de la mesa cosas que la otra parte no puede aceptar; y luego un estilo en el que no hay un insulto, una injuria, una violencia y sí una facultad de entendimiento. Y todo eso sale bien», ha aseverado.

El exministro ha explicado que su obra empieza por una adaptación de la pregunta «cuándo se jodió el Perú», de Vargas Llosa, a la que él contesta que «España se jode en 2003, cuando Rodríguez Zapatero es elegido secretario general del PSOE y elige la vía radical«, por la que el PSOE, ha dicho, «deja de ser socialdemócrata para ser una franquicia de colectivos identitarios».

En virtud de ello, ha continuado García Margallo, Rodríguez Zapatero «cierra un pacto con los partidos nacionalistas, que es el Pacto de Tinell» por la que les prometió «apoyo para que gobernaran en las naciones históricas» a cambio de que ellos «le apoyaran a el para gobernar» el país, una fórmula que es la que, a su entender, aplica ahora también Pedro Sánchez.

Cataluña

Aceptar «cualquier estatuto que venga del Parlamento de Cataluña, renunciando a que el Gobierno de España compruebe si es o no constitucional, y firmar que no se hablará con el PP, ni dentro ni fuera de Cataluña, de ninguna otra cuestión», son, a juicio de García Margallo, los «fallos» en los que incurrió Rodríguez Zapatero y que luego ha replicado Sánchez.

Y ello propicia, en su opinión, «un enfrentamiento entre dos bloques con muy poca capacidad de entendimiento y de solucionar los problemas que tiene España», como un modelo que fomente una economía más productiva, la financiación autonómica o las pensiones, cuestiones que requieren de «un gran acuerdo nacional».

Para el exministro, el Gobierno que preside Pedro Sánchez, promueve «una flagrante ocupación de las instituciones», lo que, según ha recalcado, hace «que la democracia liberal esté en juego» porque «hemos perdido calidad legislativa, tal y como afirma el informe de la Comisión Europea sobre el Plan Nacional de Reformas».

«No hemos evaluado las políticas públicas y la democracia española se ha deteriorado«, afirma ese informe, según ha asegurado García Margallo. Aboga por cambiar el rumbo de la economía española, al estimar que «sigue siendo analógica en un mundo digital».

«La renta per cápita de España es hoy la misma que la del año 2006, por lo que hemos perdido 16 años, y el índice de malestar social, que suma desempleo e inflación, es el más alto de la Unión Europea y en el tiempo que ha estado Pedro Sánchez en Moncloa se ha deteriorado un 44 %», ha apostillado.