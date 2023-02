El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, fue señalado por Navarro como «conocedor» de la trama corrupta del ‘Caso Mediador’

Vídeo RTVC. Informan : Lidia Rguez. Fuentes / Antonio Morales.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha afirmado este lunes que la corporación insular no tiene «nada que ver» con el ‘caso Mediador’ . Ha dicho que no hay ningún cargo investigado ni acusado ni hay relación con ayudas al ganado ni «con otras cosas vistas en fotografías» del sumario.

En una breve declaración ante los periodistas ha anunciado que entre este lunes y martes presentará acciones legales contra el mediador, Antonio Navarro. Lo hará por sus declaraciones en diversos medios de comunicación en las que alude a que Martín tenía conocimiento de la presunta trama corrupta.

Ha dicho que acude a los juzgados en defensa de su «honor y reputación». También porque no quiere que sea «mancillado». Ha explicado que no va «alimentar el circo» de personas que solo quieren «hacer daño».

Reconoce haber mantenido una reunión con Navarro en la que le advirtió de que no se podía «fiar» del por entonces director insular de Deportes, Ángel Pérez

Martín ha explicado que no es «amigo» del mediador». Ni ha tenido relación con él, ni siquiera en sus tiempos como alcalde de Guía de Isora. Pero sí ha reconocido que mantuvieron una reunión en su despacho en el Cabildo en la que le advirtió de que no se podía «fiar» del por entonces director insular de Deportes, Ángel Pérez.

Sin embargo, en ese momento no se habló de cuestiones relacionadas con el caso. Ni tampoco se aportó «ningún documento» que pudiera afectar a la gestión del director de Deportes y el «objetivo» era desacreditarlo, ha indicado. «Supe más tarde que había sido amigo y se habían enfadado o peleado, y el asunto quedó ahí», ha agregado.

Ha aclarado también que tiene dos perros que compró con su dinero. Y no con recursos del Ayuntamiento de Güímar, como ha apuntado Navarro Tacoronte en algunos medios de comunicación, al tiempo que su vendedor tampoco es primo del mediador.

«Si tiene alguna prueba de algún gasto que alguien que dice que me los regaló que vaya pitando al juzgado», ha indicado.

Niega que el Cabildo tenga relación alguna con el caso

El presidente, que es candidato a la reelección por el PSOE, tampoco ve motivos para impulsar un posible cambio en la lista electoral porque eso sería «asumir» que el Cabildo tiene alguna relación con el caso.

«No tenemos ninguna relación con el mediador, el director insular tiene un problema de pleito entre él y el señor Navarro». «El señor exdirector presentó su dimisión, no pertenece ni ha estado perteneciendo nunca al PSOE». «Por tanto no encuentro cuál sería el motivo de ningún cambio en alguna lista», ha destacado.