Mel pide un equipo «atrevido» y que dificulte al Cartagena desde la presión

Pepe Mel busca frenar a Rubén Castro para que el Cartagena no pueda desplegar su juego ofensivo en el Estadio de Gran Canaria

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, espera que su equipo sea «atrevido» y presione para dificultar el juego del FC Cartagena, en el partido que medirá a ambos equipos el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria, en la octava jornada de LaLiga SmartBank.

El técnico madrileño ha declarado este viernes en rueda de prensa que considera importante esta actitud ante un «buen equipo», y también con el objetivo de que no alimente a Rubén Castro, delantero grancanario al que conoce sobradamente, pues lo ha dirigido durante diez años en el Rayo Vallecano, Betis y la propia UD Las Palmas.

Rubén Castro, en la mira de Mel

«Es importante que Rubén no reciba balones, cortar la jugada y que sus compañeros del centro del campo no tengan la libertad de jugar, no se me ocurre otra forma de pararlo», ha dicho Mel acerca del goleador isleño y principal referencia ofensiva del «Efesé».

Sigue la rueda de prensa de Pepe Mel previa al partido #LasPalmasCartagena. #LaUniónHaceLasPalmas 💛💙 https://t.co/nA6BUabQ95 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 1, 2021

El preparador amarillo ha dicho que su equipo llega «bien» tras la victoria ante la Ponferradina (2-1), y ahora afrontará su segundo partido consecutivo en casa para intentar «sumar otros tres puntos» porque el objetivo a largo plazo es «llegar al mes de abril colocados en las posiciones de privilegio, con opciones».

Por otra parte, subrayó que contar ya con la totalidad del aforo del estadio es «una buena noticia», y significa que se está «saliendo de este mal sueño».

Fabio González podría ser el recambio para Loiodice

Sobre las opciones que baraja para suplir al lesionado Enzo Loiodice, Mel recordó que Fabio González fue su sustituto al descanso ante la Ponferradina, pues se trata de un futbolista que «ayuda en la salida de balón y no se complica».

Además, admitió que Pejiño, Peñaranda y Jesé «son explosivos y a veces es mejor no tener a los tres a la vez en el campo» para que el equipo «no se resienta» defensivamente.

El técnico madrileño insistió en la importancia que tendría encadenar otra victoria ya que «en una liga tan larga, puntuar de tres en tres siempre es importante«.