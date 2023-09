Trasladan en buque a Tenerife a 313 migrantes que habían llegado en cayucos a El Hierro

El repunte migratorio de los últimos días afecta sobre todo a la isla de El Hierro que ha visto desbordadas sus instalaciones para atender a los migrantes

Vídeo RTVC

Un total de 313 migrantes que habían llegado en cayucos a El Hierro han sido trasladados este lunes a Tenerife a bordo de un buque de la Naviera Armas a petición de la Delegación del Gobierno en Canarias.

Con este traslado, el centro de acogida de inmigrantes ubicado en el antiguo polideportivo de San Andrés ha quedado totalmente desalojado.

Según fuentes de Cruz Roja en El Hierro, entre las personas trasladadas en ferry a Tenerife hay mujeres y algún menor.

Solo uno de los 420 migrantes llegados este fin de semana a El Hierro permanece en la isla, en concreto, ingresado en el Hospital Virgen de los Reyes. Antes habían sido derivadas a Tenerife otras 177 personas.

Un total de 313 migrantes que habían llegado en cayucos a El Hierro han sido trasladados este lunes a Tenerife a bordo de un buque de la Naviera Armas a petición de la Delegación del Gobierno en Canarias.EFE/Gelmert Finol

Armas reclama al Gobierno canario agilidad en las derivaciones de menores migrantes

Momentos previos al embarque de las personas que han llegado en cayucos a El Hierro en las últimas horas / EFE, Gelmert Finol

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), ha reclamado este lunes al Gobierno de Canarias celeridad y que actúe de la misma forma que está haciendo el Estado, «con derivaciones en menos de 24 horas», en el caso de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a la isla a bordo de cayucos y que permanecen en El Hierro.

Armas, que ha estado presente en el puerto de La Estaca en el embarque de 313 migrantes que han sido derivados a la isla de Tenerife en un buque fletado por la Delegación del Gobierno, se ha referido a esta actuación como de “urgente y extraordinaria”.

El presidente del Cabildo herreño ha destacado la presión migratoria vivida este fin de semana en la isla, y ha valorado el plan de la Administración Central para paliar la falta de espacio en el centro de atención temporal de El Hierro.

Vídeo RTVC

Armas, en declaraciones a los medios de comunicación, ha reclamado a la Consejería de Derechos Sociales “mayor agilidad en la derivación de menores extranjeros no acompañados, puesto que pese a las derivaciones realizadas en días pasados aún permanecen unos 110 menores, atendidos pero no en las mejores condiciones deseables al no contar con espacios suficientes y habilitados para tal fin», ha dicho.

En este sentido, el presidente insular ha agradecido la labor “impagable” de colectivos como la Guardia Civil, Cruz Roja, personal sanitario del Servicio Canario de Salud y SUC, AEA El Hierro, Protección Civil Valle de El Golfo, policías portuarias de La Restinga y La Estaca así como a los muchos voluntarios.

«Sin su trabajo, comprensión, compromiso y solidaridad, este drama humanitario tendría la consideración de verdadera catástrofe», ha concluido Armas.

Situación «insostenible» para los pescadores de La Restinga

El secretario de la Cofradía de Pescadores de El Hierro, Fernando Gutiérrez, ha denunciado este lunes que la pequeña población pesquera de La Restinga, al sur de la isla, «está desbordada» por la llegada de pateras «y el desorden en el que se ha convertido el puerto pesquero y sus alrededores» en una situación que cree «insostenible».

Gutiérrez ha asegurado que la situación actual es “absolutamente insostenible” y «no se le está dando la respuesta adecuada» pese a que es un tema «que comienza afectar a la vida del pueblo, y especialmente a su puerto pesquero, donde una incorrecta gestión de los cayucos que se acumulan en él y sus desechos comienzan a crear un grave problema».

“Pareciera, que lo que ocurre en La Restinga, no le importara a casi nadie” ha expresado Gutiérrez, quien ha solicitado una reunión urgente con diferentes autoridades para dar «una debida y correcta respuesta a esta gravísima situación».

«Los cayucos no pueden permanecer en el puerto con todo el problema que ocasionan, como la saturación y acumulación de basura, que impiden la normalidad dentro de las instalaciones” ha expresado Gutiérrez.

Ha asegurado, además, que si esto no se soluciona de modo urgente y se da una adecuada respuesta “se negarán a seguir varando estas embarcaciones en el puerto”, ha concluido.