El Gobierno de Canarias reclama que el Gobierno de España y la Unión Europea atiendan la situación de Canarias ante el repunte migratorio de los últimos días

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este lunes que las islas no se sienten «escuchadas» por el Gobierno de España ni por la Unión Europea ante repunte de la migración en Canarias de los últimos días.

Vídeo RTVC

Durante la inauguración oficial del curso escolar 2023-2024 en el municipio grancanario de Moya, Clavijo ha lamentado que no se esté coordinando la respuesta ante el movimiento migratorio y que la única contestación que se dé sea «poner un muro» en el Mediterráneo.

El presidente canario ha asegurado que no se siente «escuchado» por el Gobierno de la Nación, pero tampoco por la Unión Europea. Ha agregado que los fenómenos migratorios son «inherentes» a la humanidad, por lo que Bruselas debe «tener claro» que no vale solo con «tapar el Mediterráneo y que lo que pase de ahí para abajo no importe».

«Tienen que dar una respuesta y no poner un muro», ha aseverado.

Canarias reclama un mando único para cuestiones migratorias

Salvamento Marítimo ha rescatado y trasladado al puerto de Los Cristianos, en Tenerife, a los 87 ocupantes de un cayuco, localizado este lunes a 16 millas de la isla. EFE/Alberto Valdés

En declaraciones a los medios, ha insistido en que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobará este lunes una carta que enviará al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la que se le solicitará un «mando único» a la hora de coordinar las cuestiones migratorias.

«Está ocurriendo lo que dijimos que iba a ocurrir, lo que nos trasladaron las ONG y lo que nos habían dicho las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, una vez más, coge al Gobierno de España sin la previsión, sin los recursos, sin los medios materiales y sin haber planificado lo que los próximos meses va a seguir pasando», ha apuntado Clavijo.

El presidente canario, además, ha confirmado que no ha recibido ninguna llamada del Gobierno de España en las últimas horas, después de la llegada de 1.173 personas desde el fin de semana a las islas.

Una delegación canaria viajará a Senegal ante el repunte migratorio en la ruta atlántica

Una delegación del Gobierno canario viajará en las próximas semanas a Mauritania y Senegal ante la preocupación que suscita a esta administración regional el repunte migratorio que registra la ruta atlántica, que «tensiona» la capacidad de acogida de personas en el archipiélago.

Así lo ha anunciado este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno su portavoz, Alfonso Cabello, quien ha recordado que el Ejecutivo canario reclama al central la activación del mando único que existía en 2006 para gestionar la por entonces llamada «crisis de los cayucos», al entender que facilitaría ahora hacer frente al nuevo repunte migratorio.

Cabello ha manifestado que el archipiélago «sufre una crisis migratoria indiscutible», que origina que esta comunidad autónoma tutele a día de hoy a 2.708 menores inmigrantes no acompañados, colectivo que sólo ha registrado 346 derivaciones a otras comunidades autónomas desde 2021, lo que demuestra que «se incumple» el acuerdo adoptado en la comisión sectorial.

Reclaman mayor implicación del Estado y de la Unión Europea con Canarias ante el repunte de la migración

Clavijo ha pedido por carta a Pedro Sánchez una mayor implicación del Gobierno del Estado y de la UE en esta crisis humanitaria, ante la que Canarias sólo puede responder con unos recursos «limitados», lo que está «impactando de manera directa en la gestión de los servicios públicos esenciales» de esta región.

El presidente canario, ha anunciado Cabello, ha pedido a Sánchez que se traslade a las islas cuanto antes para que pueda conocer de primera mano la situación que genera en ellas este repunte migratorio.

Además, el titular el Ejecutivo canario ha pedido reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la comisaria de Interior y Migraciones, Ylva Johansson, así como el despliegue de medios de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), que España debe solicitar.

El Ejecutivo regional quiere reforzar su relación directa con las embajadas de Mauritania y Senegal para ampliar la cooperación con dichos territorios, por lo que una delegación de Presidencia del Gobierno de Canarias se trasladará en las próximas semanas a ambos países para reforzar los lazos institucionales y empresariales.