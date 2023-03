El suceso ha tenido lugar en la localidad de Súria. Los efectivos de bomberos trabajan en el rescate de los cuerpos de las víctimas

Los tres trabajadores que han quedado atrapados a 900 metros de profundidad en una mina de potasa de Súria (Barcelona) han muerto en el accidente, según han confirmado a EFE fuentes de la Generalitat.

Efectivos de los Bomberos de la Generalitat y de los Mossos d’Esquadra siguen trabajando para rescatar los cuerpos de los tres operarios accidentados, junto a los equipos de Iberpotash, empresa que explota la mina de potasa de Súria.

Galería a 900 metros de profundidad

El accidente ha ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este jueves debido a un desprendimiento que ha tenido lugar en una galería de la mina situada a 900 metros de profundidad.

Nueve dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que incluyen a miembros del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un helicóptero medicalizado, así como agentes del Grupo de Subsuelo de los Mossos están trabajando para evacuar los cadáveres de los mineros, unas labores complejas dado que la zona donde ha ocurrido el accidente es muy inestable.

La empresa Iberpotash ha declinado hacer comentarios por el momento en relación con este accidente laboral hasta que reúna más información sobre lo ocurrido.

Entre 200 y 300 empleados trabajaban en el turno

Fuentes sindicales, por su parte, apuntan que el accidente lo ha causado un desprendimiento de liso -cara plana y extensa de roca-, lo que habitualmente se intenta impedir mediante la técnica del bulonaje, que consiste en colocar anclajes y una malla metálica que eviten que el techo ceda.

En la mina de Iberpotash en Súria trabajan entre 800 y 900 personas, de modo que en el momento del accidente el turno debía estar conformado por entre 200 y 300 empleados, añade estas fuentes, que resuelven que «las medidas de seguridad no son las que deben ser».

Mina de Cabanasses, situada en el municipio de Súria (Barcelona), y propiedad de ICL Iberia

Accidentes mortales en 2020

En junio de 2020, dos empleados de Montajes Rus, subcontrata de Iberpotash, murieron en sendos accidentes laborales ocurridos en otra mina, la de Vilafruns (situada entre Sallent y Balsareny, en la provincia de Barcelona), después que unas piedras de grandes dimensiones les cayeran encima.

Tras el segundo accidente mortal, ocurrido el 25 de junio, la dirección de Iberpotash paró la producción esta mina y posteriormente la cerró definitivamente.

A diferencia de la mina de Vilafruns, en el caso de Súria la empresa no tenía subcontratados los trabajos de bulonaje para asegurar las galerías. Iberpotash forma parte de ICL Iberia, filial del grupo ICL, con oficinas centrales en Israel.

Generalitat inspeccionó en febrero la mina y no vio irregularidades

Tras trascender la gravedad de los hechos, los consellers de Interior, Joan Ignasi Elena, y de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, se han desplazado a Súria para seguir las tareas de rescate de los mineros.

La Subdirección General de Minas de la Generalitat inspeccionó hace tres semanas la mina de Súria (Barcelona) en la que un desprendimiento ha atrapado mortalmente a tres trabajadores y no advirtió ninguna irregularidad, por lo que no se abrió ningún expediente.

Así lo ha anunciado el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, que se ha trasladado junto al titular de Interior, Joan Ignasi Elena, a la mina de potasa de Iberpotash en Súria, donde los Bomberos y equipos especializados están asegurando el terreno para acceder a la galería situada a 900 metros de profundidad para poder extraer los cuerpos, en un proceso que se prevé largo.

Torrent ha explicado que, en el marco de los «controles periódicos y sistemáticos» que la Subdirección General de Minas de su departamento lleva a cabo a este tipo de instalaciones, hace tres semanas, en febrero, se revisó la mina de Súria y no se halló «ninguna irregularidad», por lo que no se abrió ningún expediente ya que no se detectó «ninguna situación» que lo hiciera necesario.

Dos inspectores de la subdirección de Minas se encuentran en el lugar, a la espera de que se asegure el acceso a la galería, para iniciar la investigación que determine las causas que han provocado el desprendimiento, según Torrent.