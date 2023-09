Primera sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo que no ha contado con la intervención ni de Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz

Informa: Redacción Informativos RTVC

El turno de los grupos parlamentarios comenzó con sorpresa ya que ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz intervinieron en su turno de réplica. Especialmente sorprendente fue la designación de Óscar Puente entre los socialistas para dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo.

El PSOE ha recurrido al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, para reprochar al líder del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, que utilice el argumento de la lista más votada para aspirar a gobernar, cuando el ahora diputado socialista perdió la Alcaldía por una «coalición» de PP y Vox.



La elección de Puente para responder a Feijóo en nombre del grupo parlamentario socialista, en lugar de Pedro Sánchez o de Patxi López, ha sido «una forma de poner frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP», según explican fuentes del PSOE.



«Feijóo ni usted ni yo hemos ganado las elecciones. A mí no me costó reconocerlo, reconocí mi derrota a pesar de ser el más votado (en las elecciones municipales de mayo de 2023). En una democracia parlamentaria encabezar la lista más votada no es ganar las elecciones, gana quien logra formar gobierno», ha señalado Puente.



El exalcalde de Valladolid, que se estrena en esta legislatura como diputado, ha comentado que a él le sucedió igual que a Feijóo porque fue el candidato más votado pero «una coalición formada» por el PP y «la ultraderecha» de Vox lo «relegó a la oposición».



«Eso que han venido a llamar una coalición de perdedores, expresión acuñada en 2015 y que en 2019 empezaron a abandonar, tan pronto como las coaliciones de perdedores las empezaron a protagonizar ustedes», ha añadido.

Alberto Núñez Feijóo durante el debate de investidura. Imagen EE

Óscar Puente da ejemplos

Entre otros casos, ha mencionado gobiernos encabezados por dirigentes del PP que no ganaron las elecciones, como Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) tras los comicios de 2015, Juanma Moreno Bonilla (Andalucía) tras los de 2018 y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y José Luis Martínez-Almeida (Ayuntamiento de Madrid) tras los de 2019.



«Ahora explíqueme señor Feijóo, de ganador a ganador. Ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene mejor derecho a ser presidente de Gobierno que yo alcalde de Valladolid, Tolón alcaldesa de Toledo, Sáez alcalde de Albacete, Vara presidente de Extremadura o Ángel Víctor de Canarias?», ha preguntado.

Pedro Sánchez felicita por su intervención a Óscar Puente. Imagen EFE

Principio “inconstitucional”

Puente le ha reprochado a Feijóo que su defensa de que gobierne la lista más votada es «anticonstitucional» y le ha pedido que «no venga a reclamar» lo que asegura que el líder del PP nunca ha dado, ya que cuando han podido gobernar con alianzas lo han hecho «integrando sin rubor alguno en el gobierno a la ultraderecha».



«Su posición de defender una idea y practicar la contraria demuestra que la única ley que defiende es la que aplican a rajatabla: la del embudo, lo ancho para ustedes y lo estrecho para los demás. Tienen que gobernar cuando son la lista más votada y cuando no también», ha sostenido en su intervención, en la que ha sido abucheado en algunas ocasiones por diputados del PP.



Fuentes del PSOE han informado de que el líder del PSOE Y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «intervendrá en su momento, cuando llegue el tiempo de su investidura».

Reproches a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo, en su turno de réplica, ha reprochado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que le pidió en campaña hasta seis debates, no le haya replicado en el debate de investidura, y acto seguido desde la bancada del PP se han escuchado gritos de «cobarde» al líder del PSOE.



«Señor Sánchez, me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora, ¿no es capaz de hacer el segundo?», ha ironizado Feijóo al replicar brevemente al diputado del PSOE, Óscar Puente, cuya intervención ha tildado de «club de la comedia».

Gritos de “¡cobarde, cobarde!”

«¡Cobarde, cobarde!», han coreado acto seguido algunos de los diputados populares, a los que la presidenta el Congreso, Francina Armengol, ha vuelto a llamar al orden para recordar que en la Cámara se viene «a debatir» y que no aceptará «ningún insulto».



«En democracia se respetan las instituciones. Les pido silencio y respeto a todas las instituciones y también al Gobierno de España. Respeten esta Cámara y la soberanía nacional y el derecho de los ciudadanos. Y el señor Feijóo tiene la palabra», ha recalcado Armengol.



Feijóo ha acusado a Puente de insidiarle y calumniarle con una intervención «lamentable» en la que el diputado del PSOE ha traído a colación la amistad del líder del PP con el narco Marcial Dorado en los años 90, y ha asegurado que los ciudadanos de Valladolid «no merecen este nivel».



Además, ha acusado a Pedro Sánchez de «anomalía democrática»: «Es usted el primer presidente perdedor de unas elecciones que aspira a volver a ser presidente y es el primer presidente en funciones que no hace el debate del candidato alternativo», ha exclamado. El presidente en funciones ha asentido y se ha encogido de hombros.



Feijóo ha afeado después las risas de Sánchez cuando le ha dicho que pensaba que por su «soberbia» no debatiría con quien le ganó las elecciones y le ha superado en escaños, pues el socialista «jamás» sacó 137, como en esta legislatura el PP.

Vox confirma el apoyo a Feijóo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trabajar juntos para construir una alianza nacional «sin remilgos y sin complejos» para tratar de detener cada paso que el «separatismo golpista» pretenda dar a través de su «cómplice en la Moncloa».



Abascal ha asegurado el voto favorable de sus 33 diputados a la investidura de Feijóo, un apoyo que, según ha dicho, debe servir para ratificar los pactos autonómicos y locales, asegurar su cumplimiento «íntegro» y extenderlos a otros territorios donde el PP gobierna en solitario, como Madrid o Andalucía.



También ha justificado su respaldo en la necesidad de dar una esperanza a los españoles que quieren ver «con claridad» una alternativa de gobierno que recupere las instituciones, convencido de que es su «responsabilidad histórica».



«Suya es la decisión (…) Esa es nuestra propuesta a aplicar desde hoy mismo», le ha dicho el presidente de Vox, que se ha mostrado convencido de que ambos pueden seguir por ese camino y dejar «para más adelante» las diferencias hasta lograr parar al «autócrata» Pedro Sánchez.

El líder de Vox, Santiago Abascal. Imagen EFE

Colaboración

En su opinión, Feijóo se encuentra en la disyuntiva de seguir colaborando con su partido «sin remilgos y sin complejos» o «volver, a partir de hoy, a abrir la puerta de su despacho a quienes le van a susurrar que debe acabar con Vox».



Una posición esta última que, según ha dicho, ya le costó al presidente del PP garantizarse el Gobierno tras las elecciones del 23 de julio y en la que los populares llegaron a decir que Vox daba «más miedo que los terroristas».



«Le pido, señor Feijóo, que tome usted distancia y distancia definitiva inequívoca por todos aquellos que todavía hoy, desde sus filas, siguen despreciando a tres millones de españoles», ha dicho.



Ha advertido de que «no es lógico, comprensible ni aceptable» que desde el mismo PP se ataque a los gobiernos de coalición con Vox y le ha rogado que «no se le olvide más: Vox no es el enemigo y además no va a desaparecer».



«Acepten la realidad y regresen a la distancia infinita con los enemigos de España y de la convivencia. Nos tendrán al lado» para desmontar «la alianza y la ambición del señor Sánchez y sus cómplices», ha asegurado.

“Callejón sin salida”

Abascal ha alertado de que el PSOE y los nacionalistas están llevando a España a un «callejón sin salida» y justificarán con «eufemismos» la amnistía para los condenados por el procés.



Pero ha advertido a los nacionalistas catalanes de que el «cheque» que les pretende entregar Sánchez «no tiene fondos» y de que «ni siquiera con ese aliado en la Moncloa van a ser capaces de destruir nuestra nación».



El presidente de Vox también ha arremetido contra Sánchez por la ley del sí es sí y ha dicho que es «el líder en violaciones», porque, según ha añadido, nunca en España hubo tantas agresiones sexuales como bajo su gobierno.



Asimismo, ha reclamado al diputado que ha sido portavoz del PSOE en este debate, Óscar Puente, que explique de cobrar qué sobresueldos le acusa y que rectifique, al tiempo que le ha acusado al exalcalde de Valladolid de haberse ido de vacaciones en un coche de lujo de una empresa adjudicataria de ese ayuntamiento.

Feijóo agradece el apoyo de Vox

Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su buena relación con Vox, agradeciendo su apoyo a la investidura, pero ha lanzado un aviso a Santiago Abascal al señalar que la división del centro-derecha beneficia al PSOE de Pedro Sánchez.



«Yo no sé si Vox va a desaparecer o no, no se lo puedo asegurar. Lo que sí le aseguro es que entre el PP y Vox hemos sacado 600.000 votos mas que PSOE y Sumar. Si el centro-derecha no se hubiese fraccionado hoy tendríamos más de 190 escaños», ha dicho Feijóo, aludiendo a la ley D’Hont.



Feijóo ha agradecido a Vox su voto favorable y sin contrapartidas, aceptando no entrar en un Gobierno y, aun cuando entre ambos hay «diferencias notorias», ve acreditado» que Vox entiende que «España está en una situación comprometida» y ha elogiado su «nivel de patriotismo» y «puntos de encuentro».



Aunque también ha advertido de que con Vox «no le ha ido mal al PSOE» y que «Sánchez puso elecciones el 23 de julio por algo», en alusión a los acuerdos autonómicos con esta formación.



Ante las críticas en la bancada de la izquierda, Feijóo ha resaltado que Vox no se ha comportado como la plataforma de Yolanda Díaz, que tiene menos votos que Abascal, porque han sumado y aceptado no estar en el Gobierno, al tiempo que se ha preguntado «qué sería de los de Sumar sin estar en el Gobierno».



«No sé si todos los de Sumar caben o no caben en un cohete», ha ironizado Feijóo en alusión a la afirmación que hizo Yolanda Díaz sobre un plan B de los ricos para escapar de la Tierra en cohetes ante el cambio climático.

Diferencias con Vox

Feijóo también ha explicitado sus discrepancias con Vox, al reivindicar el europeísmo, el autonomismo del PP o su defensa sobre las lenguas cooficiales y ante las críticas de Abascal, ha argumentado que el PP es un partido «de gestión» y que errores «los ha habido» pero los «aciertos» se basan en haber gestionado las principales crisis.



«Seguiré hablando con Vox, aunque moleste al partido sanchista, hablaré con los que quedan del PSOE, aunque a lo mejor le moleste a Vox, e incluso hablaré con los que quieran en el PSOE aunque le moleste a Sánchez», ha recalcado.

Sumar apoya la amnistía

El diputado de Sumar de la cuota de IU, Enrique Santiago, ha tachado al PP de «anomalía democrática» y ha señalado que si bien para los populares España siempre está rompiéndose, «la verdad es que España sólo está en riesgo de romperse» cuando gobiernan ellos.



Lo ha hecho durante el turno de réplica de la coalición de Yolanda Díaz y después de que la portavoz de su grupo, Marta Lois, se congratulara, en su intervención previa, de que ya concluya «el viaje a ninguna parte» del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, «un viaje errático y lleno de mentiras», ha dicho para reprocharle que tenga que movilizar a la calle «para envolver su derrota».



Santiago, con un tono bastante bronco, ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la investidura, su rechazo frontal a la amnistía cuando, según ha dicho, José María Aznar indultó a 15 terroristas de Terra Lliure, Mariano Rajoy ofreció una amnistía a los condenados del procés «para bajar la temperatura» en Cataluña e incluso Aznar aprobó un indulto general que afectó a 1.440 personas.

Marta Lois, Sumar. Imagen EFE

En el turno de Marta Lois, que ha sido la primera portavoz en utilizar una de las lenguas cooficiales (el gallego), aunque solo han sido unas pocas frases, ha hecho girar su discurso en torno a la foto de los pactos de la Moncloa que acompaña el documento que el PP ha trasladado a todos los grupos parlamentarios con la oferta de seis pactos de Estado, gobernar dos años y convocar elecciones.



Ha mostrado la foto en blanco y negro para recalcar que en esa instantánea hay nacionalistas, comunistas, etcétera: «Las fuerzas con las que usted no puede hablar y por eso no tienen un solo voto más», le ha dicho a Feijóo.

Cuando le ha tocado a Feijóo responderle, ha contraatacado con otra foto, la de una diputada de En Marea con una camiseta con el lema «Chavez te lo juro, votaremos a Maduro».

«Gana quien puede formar gobierno»

La otra representante de Sumar que se ha subido a la tribuna durante la réplica ha sido la portavoz de los comunes, Aina Vidal, que ha criticado a Feijóo por venir al hemiciclo a «hacer ilusionismo» al haber hecho creer que ganó las elecciones porque aunque «quedó primero en votos, gana quien puede formar gobierno«.



Tras insistir en que solo quieren las amnistías «para sus colegas» le ha prevenido de que le puede pasar lo mismo que a Pablo Casado, defenestrado por los suyos.



«Todos sabemos que usted va a pasar por la suerte de Casado. Este grupo le aplaudía tanto como a usted hoy. El soldado Ryan no es usted, se llama Moreno Bonilla y usted le va a aguantar de momento la vela en el mientras tanto, eso son los planes que tiene para usted el PP, ¿duele verdad?», ha preguntado.

Réplica de Feijóo

Feijóo al responder a todos los que han intervenido en nombre de la coalición de izquierdas ha asegurado que el papel de Unidas Podemos en el Gobierno ha sido el del “ridículo en ridículo en política nacional e internacional”, mencionando, entre otras cosas, la división sobre la OTAN, la ayuda militar a Ucrania o la inversión en Defensa.



Y de la líder de Sumar ha recordado cuando dijo «que había que echar a Feijóo a votos o a pedradas y que el presidente de la Xunta mataba a más gente que cualquier terrorista».



Igual que la diputada de los Comunes, Feijóo ha hecho también un pronóstico para Sumar: «Seguirán celebrando su derrota y repartiéndose los cargos hasta la derrota final”.

La amnistía “no es el final”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que la ley de amnistía que los independentistas catalanes reclaman para apoyar una investidura “no es el final”, sino que debe “sentar las bases» para un nuevo referéndum.



Rufián ha lanzado este aviso durante su intervención en el Congreso en el debate de investidura del líder del PP en el que ha subrayado que una amnistía para los implicados en el “procés” ha de contemplar una salida para que los catalanes voten su estatus político “o servirá de muy poco”.



“La amnistía no es el final, es el retorno a la política. Una amnistía no pacifica, en todo caso refuerza su democracia (…) Si esta democracia ha soportado amnistiar corruptos y golpistas de verdad, esta democracia, por muy débil que sea, también aguantará la amnistía a demócratas de verdad”, ha sostenido el diputado republicano desde la tribuna.



Ha remarcado que esta medida de gracia exigida a Pedro Sánchez para que continúe en el poder con el apoyo de los independentistas catalanes “debe sentar las bases para que se produzca un nuevo 1 de octubre y se pueda votar”.

Gabriel Rufián, ERC. Imagen EFE

Un nuevo referéndum

Rufián ha lanzado este mensaje horas después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, aseverara que es “inevitable” que Sánchez “se comprometa” a acordar a lo largo de esta legislatura las bases y condiciones de un referéndum en Cataluña más allá de la amnistía.



El diputado ha incidido en que “no se pueden amnistiar las consecuencias de un conflicto sin contemplar una solución” al mismo.



“Y esta solución tiene nombre y apellido: votar. La solución será multilateral porque el conflicto es tan enorme que la solución solo va a poder ser internacional, europea y estatal. Lo único unilateral es pegar a la gente en un colegio electoral”, ha enfatizado.



Tras lanzar la pregunta al hemiciclo de si «alguien conocer una mejor solución» que la amnistía para resolver el conflicto político, ha recordado que las ha habido en los últimos años en Francia, Alemania, Portugal o Reino Unido, «países que ni se han cerrado, ni sus democracias están amenazadas».



«No le tengan tanta manía a la amnistía porque cuando venga la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no pasarán tanta vergüenza», les ha dicho a los diputados del PP.

Crítica directa a Feijóo

El portavoz de ERC ha advertido a Núñez Feijóo de que «se le está poniendo cara» del exlíder del PP Pablo Casado y del de Ciudadanos Albert Rivera, que es «la cara de quien no entiende qué está pasando», ya que la protesta que hizo el PP el domingo, a su juicio, suponía que él «ya es pasado» en ese partido.



Le ha pedido que se pregunte por qué en la investidura solo le respaldan «reaccionarios machistas» de Vox, y, en ese sentido, le ha comparado con el candidato a la moción de censura de hace medio año, Ramón Tamames, aunque, ha añadido, «al menos Tamames sabía a qué venía» al Congreso.



Rufián ha prometido a Feijóo que votará a favor de su investidura si le contesta «adecuada y decentemente» a varias preguntas sobre qué haría en varias situaciones.



Una manera de recordarle capítulos de la historia reciente de su partido como el Prestige, el Yak-42, el accidente del metro de Valencia, el apoyo a la guerra de Irak o la acusación a ETA tras los atentados yihadistas de marzo de 2004.

Autodeterminación

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado al PSOE de que su grupo aspira a cerrar «un acuerdo histórico» y no «un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha», y ha señalado que la solución para los «problemas de Cataluña» es la autodeterminación.



En su intervención en el debate de investidura del líder del PP, la portavoz de Junts ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo que «haga alusión permanentemente a una persona que no está en el hemiciclo y que no se respete su inmunidad», en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha dejado claro que votará en contra.



«Nuestro voto es no, siete noes que van a hacer imposible, a no ser que haya un ‘tamayazo’, que sea presidente del Gobierno del Reino», le ha dicho a Feijóo.



En alusión implícita al PSOE, ha comentado que en Junts no hablan «de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha», ya que «si hay acuerdo debe ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico».



Y tras enumerar «problemas» que asegura que sufre Cataluña, como la falta de ejecución de los presupuestos del Estado o el mal servicio de los trenes de Rodalies, ha señalado que «no hay una receta autonómica para resolver» esta situación, «tampoco con la amnistía».



«Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y por tanto de su derecho a la autodeterminación. El pueblo catalán tiene derecho a hacer realidad de manera democrática la decisión que tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017, de convertirse en un Estado independiente en forma de república», ha añadido.

En su opinión, «no existen impedimentos constitucionales para organizar y celebrar el referéndum» de independencia en Cataluña, sino que «hay una falta de voluntad política».

Miriam Nogueras, Junts. Imagen EFE

La independencia, cuestión de “supervivencia”

«La independencia es una cuestión de supervivencia de nuestra nación», ha recalcado Nogueras, que ha destacado el papel de su grupo en la investidura, al comentar que «todo el mundo es consciente de que desde que Junts está en la ecuación, nada ha vuelto a ser igual».



Además, ha advertido de que mientras depende de Junts «los nostálgicos que vuelven a llenar portadas como Aznar, Ayuso, Felipe González y Guerra no van a decidir el futuro de Cataluña».



«No es solo un no a usted, señor Feijóo, es un no rotundo a Aznar, a Rajoy, a los felipes González y VI, a Guerra y a todos los zombis de la Transición que salen de caza cada vez que creen que su patria corre peligro», ha apuntado.

ERC quiso hablar con el PP

El candidato del PP a la investidura ha afirmado durante su réplica al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y a la de Junts, Miriam Nogueras, que Esquerra quiso hablar con el Partido Popular después de las elecciones.

Ante la sorpresa del portavoz de ERC, Feijóo ha insistido: «sí, señor Rufián, ¿usted no lo sabe? bueno, no diré quién» y ha ironizado al decir que «es curioso que vayan de independentistas y no puedan hablar con el PP porque el PSOE no les deja hablar».

A los independentistas catalanes les ha advertido Feijóo de que o mienten ellos sobre la amnistía o está mintiendo el presidente en funciones.

«La amnistía es el primer paso para otro 1 de octubre, lo ha dicho el señor Rufián. Nos miente el señor Rufián o nos miente usted, porque si no, no hay investidura, señor Sánchez», ha dicho además dirigiéndose al líder del PSOE, al que ha pedido que aclare si «sí o no» a la amnistía, el referéndum o la declaración de independencia en Cataluña.

Critica el silencia de Sánchez

Feijóo ha denunciado que Sánchez no ha hablado para no responder a la amnistía y porque le dan «vergüenza» sus pactos y ha instado a la portavoz de Junts a tener «cuidado al hacer acuerdos ilegales porque al final descubrirán que les han engañado.

El candidato del PP ha cargado además contra los «discursos intercambiables» de ERC y Junts, lamentando las diferencias con el antiguo Convergència i Unió.

Además, les ha acusado de «trapichear» con la formación de los grupos, pues considera una «cacicada» que el PSOE haya permitido que tengan grupo propio en el Congreso.

Feijóo ha reivindicado asimismo que el PP no es un partido «anti Cataluña» y ha recordado que el 23J adelantó en votos a ERC y a Junts en esta región, aunque el PP sacó seis escaños y ERC y Junts, siete, respectivamente.

«No van a conseguir ni una palabra en contra de Cataluña de este portavoz», ha subrayado Feijóo reivindicando al PP catalán como el partido que representa a los catalanes no independentistas.

Peor situación de Cataluña

Además, ha centrado gran parte de su réplica en denunciar los problemas económicos o sanitarios de Cataluña, que los catalanes paguen 15 impuestos propios o se quejen de un sistema de financiación que, ha dicho, pactaron bilateralmente con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero .

«Esto es lo que interesa a los ciudadanos de Cataluña. Seguro que también las cuestiones identitarias, pero ¿esto? Esto les interesa mucho», ha agregado Feijóo, que ha hecho referencia al PIB catalán, la inversión extranjera, la deuda, la vivienda, la okupación o la creación de empleo.