No hay desabastecimiento de papa en Canarias

Las autoridades niegan desabastecimiento de papa en las islas, aunque sí se muestran preocupadas por el aumento de precios en el mercado

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno de Canarias asegura que estamos ante un momento de escasez de papas, pero aseguran que las islas no sufren desabastecimiento de este producto. Aún así, preocupan los altos precios que se están alcanzado en el mercado.

La Consejería de Agricultura asegura que se ha ampliado la lista de países importadores de papas de consumo, y que la preocupación ahora es garantizar la llegada de semillas.

El principal proveedor de las islas es el Reino Unido y la prohibición de comprarle a Inglaterra por la plaga del escarabajo rojo pone en peligro la próxima cosecha en las islas.

No hay desabastecimiento de papas. Imagen de recurso

«Polémica ficticia»

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha insistido este martes en que «no hay un problema de suministro de papas en Gran Canaria» y que el encarecimiento de los precios se debe a una «polémica ficticia» y una «alarma social» que es «incierta e irreal».

La realidad, ha dicho, es que en Gran Canaria «no había un problema de suministro de papa y no lo hay» en lo que a su juicio es «un intento de conseguir que se permita la entrada al barco con contenedores de Inglaterra» bloqueados por la plaga del escarabajo y, por ello, «se lanza un mensaje de desabastecimiento en la isla».



Esto genera una «alarma social» que es «incierta e irreal» ya que la ciudadanía «se asusta y la tendencia es comprar para guardar, lo que provoca un encarecimiento inmediato del producto».



Se ha generado «una polémica ficticia» porque «hay importadores que siguen trayendo sus papas de otros lugares, como siempre» y superficies de venta con el kilo de papas a dos euros porque «las traen de Egipto o Israel y no tienen ningún problema con el suministro» como también ocurre con otros lugares que venden a la Isla durante el tiempo en el que que en Gran Canaria no se cultiva este producto.

Los controles fitosanitarios «se tienen que mantener porque si no significaría la ruina de la papa en Gran Canaria y la ruina de la agricultura».