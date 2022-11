Una nueva estafa que se adueña de tu cuenta bancaria

Los ciberdelincuentes envían al móvil un mensaje de texto que es casi idéntico al que podría mandar el banco. Ese SMS incluye un enlace a internet en el que nunca hay que pinchar, ya que pueden acceder a la cuenta bancaria del teléfono

Informa: Cristina Falcón / Daniel Fuentes / Moisés Raya

Ha surgido una nueva modalidad de estafa telefónica. Consiste en un simple mensaje de texto con un enlace, y el supuesto remitente en una entidad bancaria, una compañía telefónica o una plataforma. Al hacer pulsar el enlace, los timadores tienen acceso a la información del teléfono.

«Un banco nunca te va a pedir acceso a través de un link», asegura el portavoz Asociación de Consumidores y Usuarios, Raúl Alonso. Ya se han puesto varias denuncias, donde los importes que superan los 1000 euros.

En lo que va de año, en la provincia de Tenerife, se han registrado unos 210 casos. Asimismo, recuperar el dinero no es una labor sencilla, pues «en principio no tenemos respaldo legal. Si nosotros accedemos a un link supuestamente enviado por el banco, somos los que damos entrada al ladrón en nuestra casa. Ahí el banco no tendría responsabilidad», explica Alonso.

En caso de caer en la trampa, es esencial denunciarlo y bloquear cuanto antes las cuentas. No obstante, para evitarlo es recomendable «instalar antivirus y nunca meter datos privados. Tu banco nunca te va a pedir tu clave o tu cuenta bancaria completa. O si tenemos un paquete en aduanas y hay que pagar algo… Son cosas sospechosas», apunta el portavoz de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Antón. Ante la duda, siempre es mejor contactarnos con el gestor financiero.