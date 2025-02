Paulino Rivero mantiene la determinación de abandonar el club en los próximos días independientemente de lo que pase en la Junta General de Accionistas

Rueda de prensa de Paulino Rivero, presidente del CD Tenerife

El presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero, ha ratificado su decisión de abandonar la Presidencia de la entidad blanquiazul en los próximos días, independientemente de lo pase en la Junta General Extraordinaria que el club celebrará este jueves.

Rivero ha afirmado, en una rueda de prensa en el Heliodoro Rodríguez López, que dejará el club cuando se constituya el nuevo Consejo de Administración, asegurando, de esta manera, que «no exista un vacío de poder».

El presidente tinerfeño señaló que durante su periodo de gestión se ha centrado el aspecto social del club, especialmente con la Fundación, con el objetivo principal de acercar el CD Tenerife a todos los puntos de la isla, crear un club «más respetado y querido en toda la isla».

“Desde el punto de vista social, el CD Tenerife está en uno de sus mejores momentos, pero ese trabajo se ve oscurecido por la marcha del primer equipo; las cosas no han salido como nos hubiese gustado”, apuntó Rivero.

«Hemos trabajado en momentos difíciles, complicados a lo largo de estos tiempos, que ha sido muy complejo porque la situación deportiva no nos ha ayudado mucho», ha indicado.

Rivero ha declarado que no se siente cómodo en una entidad donde las decisiones más importantes se toman sin la Presidencia del club. «Este modo no me convence», afirmó el actual presidente de la entidad, «estamos trabajando en una línea equivocada».

Paulino Rivero, en la rueda de prensa en el Heliodoro Rodríguez López. Imagen CD Tenerife

Paulino Rivero anunció en diciembre su marcha

Rivero confirmó en diciembre que dejaría sus funciones en marzo de este año. El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Rayco García, nuevo miembro del Consejo de Administración.

En el encuentro con los medios, Rayco García detalló los planes del club tras la reciente Junta de Accionistas. En esa reunión, los directivos cercanos al accionista mayoritario, José Miguel Garrido, fueron relevados de sus cargos como parte de una profunda reestructuración interna.

Cambios en la dirección del club

El CD Tenerife anunció entonces los cambios producidos en el órgano rector del club. Cambios que llegan de la mano del empresario tinerfeño Rayco García, que tomó el relevo de José Miguel Garrido al frente del club blanquiazul.

Durante la junta general ordinaria celebrada en diciembre, se cesó a los consejeros Santiago Pozas, Juan Guerrero y Alba Aula. Los nuevos integrantes del consejo de administración incluyen al abogado Octavio Cabrera y al exjugador Ayoze García.

Archivada la causa contra Rayco García

Por otra parte, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado este miércoles, en línea con la solicitud de la Fiscalía, archivar de forma provisional la causa en la que se investigaba a Rayco García, segundo máximo accionista del CD Tenerife, por presuntas coacciones en el ámbito de la violencia de género, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

García ha declarado hasta en tres ocasiones ante la magistrada en los últimos días a raíz de la denuncia de su expareja –nieto de otro accionista y exvicepresidente del club– en la que le acusaba de obligarla a abortar, y este mismo martes ya se había descartado ampliar la causa por presuntas lesiones psicológicas.

El archivo del caso se produce un día antes de una Junta Extraordinaria de Accionistas de la entidad en la que estaba previsto que García fuera nombrado nuevo presidente en sustitución de Paulino Rivero.

Peligra la permanencia del equipo

El ruido extradeportivo ha acompañado prácticamente durante toda la temporada al CD Tenerife. Un ruido que se ha ido retroalimentando con la mala situación deportiva del equipo. Desde la plantilla son tajantes, aunque traten de aislarse, todo afecta dentro del vestuario.

Lo cierto es que en lo deportivo la situación es crítica. Tres entrenadores han pasado por el banquillo blanquiazul y ninguno ha dado con la tecla. Óscar Cano solo sumó un punto en 5 jornadas. Pepe Mel, 10 en 14 partidos y Álvaro Cervera, 8 en 8 encuentros disputados.

Además, si comparamos estrictamente los 8 primeros partidos de Mel y Cervera, son ligeramente mejores los números del anterior técnico a los del actual. Es cierto que con Cervera el equipo ha mejorado su imagen y su juego, pero no está siendo suficiente para salir del descenso. El tiempo corre, las opciones se agotan y el Tenerife cada vez tiene más difícil mantenerse en el fútbol profesional.

Dávila pide «máxima responsabilidad»

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha pedido este miércoles a los accionistas del CD Tenerife «máxima responsabilidad» ante la Junta prevista este jueves que coincide, ha dicho, con una situación «endiablada», probablemente la peor crisis institucional del club en su historia.

Rosa Dávila ha afirmado además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular, que hay un proceso judicial abierto y por lo tanto hay que respetar los tiempos de la justicia, en alusión a la denuncia por coacciones en el ámbito de la violencia de género presentada contra el segundo accionista del club, Rayco García.

La Fiscalía se mostró a favor de archivar la citada denuncia contra el accionista, que además aspira a relevar a Paulino Rivero como presidente del club tinerfeño en marzo.

La presidenta del Cabildo tinerfeño ha incidido al respecto que condena cualquier tipo de violencia de género, en línea con las políticas que al respecto desarrolla la corporación.

Asimismo, Dávila ha indicado que el Cabildo siempre va a estar al lado de un club que es centenario y cuya situación actual «nos duele» igual que a los aficionados.

No obstante, como institución propietaria del estadio Heliodoro Rodríguez López y máximo patrocinador del club ha insistido en pedir responsabilidad máxima a los accionistas ante una situación «crítica».

Es verdad que hace dos meses se vio una alternativa «en esta persona», ha dicho Rosa Dávila sin aludir expresamente a Rayco García y ahora de nuevo el club está en la que probablemente sea una de las peores crisis de su historia, pero el Cabildo «va a estar a su lado y a cerrar filas» con la institución blanquiazul.