El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, espera que su equipo no caiga en la precipitación frente al Albacete Balompié, el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria, y que su rival no tenga un buen día, pues considera que tiene «potencial» para complicarles el encuentro

El técnico catalán ha dicho en rueda de prensa que el conjunto manchego «empezó muy bien y quizá ahora no está pasando por su mejor momento a nivel de resultados», pero desconfía de un conjunto «bien trabajado», que tiene «jugadores experimentados» y otros «jóvenes con talento».

Pimienta apunta que muchos equipos «varían su forma de jugar» cuando se enfrentan a la UD Las Palmas, pero en el caso del Albacete, a priori, tiene «una forma de defender y otra de atacar bien diferente», y eso lo convierte, a su juicio, en un adversario «más difícil».

El preparador barcelonés quedó «contento con el juego, puntuación y actitud de los jugadores» en la doble visita a Asturias, con victoria en Gijón ante el Real Sporting (0-1) y empate en Oviedo (0-0) que ha dejado a su equipo como líder en solitario de LaLiga SmartBank.

Pimienta dice que el proyecto «se está consolidando»

En el choque del Carlos Tartiere fue expulsado en centrocampista francés Enzo Loiodice, baja ante el Albacete junto a Jonathan Viera, Benito y Sandro, mientras que Marvin Park es duda por unas molestias.

«Con todas las bajas que tenemos, el equipo no se ha resentido, me preocupan las ausencias porque algunas son en posiciones donde vamos más justos en cuanto a número, pero en cualquier caso no sirve de excusa y estamos preparados», ha explicado.

Pimienta ha hecho un balance de 2022, «bueno en líneas generales», porque el proyecto «se está consolidando» y ahora quiere que su equipo termine el año «con buenas sensaciones» en los dos partidos ligueros que restan, ante Albacete y Villarreal B, y el de Copa del Rey ante La Nucía.