Las líneas aéreas han aumentado sus vuelos desde antes del covid con las islas en un 13 % en el caso de Baleares y en un 18 % con Canarias

Imagen archivo RTVC.

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha alertado de nuevo este viernes sobre la posibilidad de que algunas compañías reduzcan rutas y/o frecuencias si el Gobierno sigue retrasando los pagos por compensaciones para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En una rueda de prensa, Gándara ha denunciado la escasa dotación presupuestaria para estas compensaciones, que a cierre del año sumarán un déficit de 775 millones de euros, la diferencia entre lo que falta por cobrar de 2024 (175 millones) más lo que se devengará en 2025 (1.250 millones) y los 560 millones recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Vuelos con las islas

No se trata de un problema de gestión o administrativo, sino que es falta de dotación presupuestaria por parte de Hacienda, ha dicho Javier Gándara, que ha incidido en que de no subir esa aportación «a algunas compañías no les va a quedar mas remedio que reducir frecuencias o rutas».

ALA explica que a finales de enero la deuda se sitúa en 175 millones, una vez que se abonaron en ese mes 385 millones, aunque se acumulan a los 1.250 millones de este año.

Líneas aéreas

A cierre de 2024 las compañías tenían pendiente de cobro 810 millones correspondientes pero a cierre de marzo la cifra restante son 175 millones.

Mientras tanto, las líneas aéreas han aumentado su oferta desde antes del covid con las islas en un 13 % en el caso de Baleares (55 millones de asientos en 2024) y en un 18 % con Canarias (62 millones de asientos).

«Nunca hubo tan buena conectividad con las islas», que se podría «poner en peligro por esos impagos».