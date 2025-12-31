ES NOTICIA

Aunque está bien marcarse unos propósitos, los expertos recomiendan que sean realistas para evitar problemas de ansiedad si no se cumplen

Como es tradición, con cada Año Nuevo, llegan propósitos nuevos. Son muchos ya los que tienen su lista de propósitos para este 2025. Sin embargo, los psicólogos advierten: está bien fijarse objetivos, pero estos deben ser realistas. De lo contrario, podemos llegar a tener problemas de ansiedad si no se llegan a cumplir.

Propósitos para año nuevo realistas

Una lista de propósitos para año nuevo irreales, puede acarrear frustraciones y problemas de salud mental. Cada año, los casos de ansiedad aumentan de forma exponencial, un 20% aproximadamente, a inicio de año, en enero y febrero.

(archivo) Bengala Nochevieja.

Por ello, los expertos recomiendan que estos propósitos sean realistas, claros y concisos. Y, sobre todo, si a la primera no se cumplen, se puede seguir intentando.

