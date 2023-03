La toma en consideración de la reforma de la ley se vota este martes en el Congreso y PSOE y Podemos mantienen lejos sus posturas

Informa: Silvia Mascareño / Javier González

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha pedido este lunes a Podemos que «recapacite su posición» de votar en contra de la toma en consideración de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ y ha reclamado «prudencia y respeto» al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por sus advertencias sobre el 8-M.

En concreto, Iglesias avisó en un acto el domingo al ala socialista del Gobierno al decir que «a ver qué se encuentran» durante la manifestación del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, a la que los dos socios del Ejecutivo de coalición llegan enfrentados por cuestiones como la reforma de la ley del solo sí es sí.

«Me gustaría mayor prudencia y respeto, especialmente cuando quien emite estas palabras ha tenido responsabilidades importantes dentro del Gobierno», ha dicho Alegría sobre Iglesias durante una rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal del partido en la que le ha acompañado la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández.

La portavoz del PSOE y ministra de Educación ha asegurado que los socialistas van a «seguir saliendo a la calle» por el 8-M «independientemente de que haya diferentes manifestaciones» y ha subrayado que «el feminismo en lo esencial, y a pesar de algunos, está unido».

Las discrepancias en el Gobierno de coalición a las puertas del 8-M son evidentes, entre ellos en la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ presentada por los socialistas y cuya toma en consideración se vota este martes en el Congreso sin acuerdo con Podemos, que tiene previsto votar en contra.

Yolanda Díaz confía aún en un acuerdo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado este lunes que todavía “quedan horas suficientes” para que los socios del Ejecutivo puedan llegar a un “acuerdo” de cara a la votación para la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí que se verá este martes en el Congreso.

En declaraciones a los medios antes de participar en Santiago de Compostela en la presentación del libro ‘Género y política. Nuevas líneas de análisis ante la cuarta ola feminista’, Díaz ha recordado que esta materia no le compete pues es competencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero remarcó que a ella le gustaría que el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos sea posible.

“Yo no me rindo nunca, el acuerdo es posible. Quedan horas suficientes para ser capaces de llegar a un acuerdo, es lo que me gustaría y lo que deseo que pase mañana”, ha sentenciado al respecto la vicepresidenta segunda.

Podemos hace llamamiento al PSOE

Por su parte, Podemos ha hecho este lunes «una última llamada» a sus socios de Gobierno para que «recapaciten» y eviten en el Congreso una votación «vergonzosa» junto al PP y Vox en la toma en consideración de la reforma del PSOE a la ley del ‘solo sí es sí’: «es inconcebible que sus votos se unan a los del señor Abascal y la señora Ayuso».

En una rueda de prensa en la sede de Podemos, su portavoz, Alejandra Jacinto, confía en no tener que ver «esa foto de la vergüenza» con sus socios socialistas celebrando sacar adelante la reforma con quienes se han opuesto «sistemáticamente» a cualquier avance de los derechos de las mujeres, aunque es improbable que el PSOE da marcha atrás porque ya dan por hecho que ganarán esta votación con los apoyos de PP, Vox, Cs, PNV y PdCat.

Feijóo dice que el PP «será consecuente» en la votación

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en Cáceres que su partido «será consecuente» con «la dignidad y la igualdad de las mujeres» en la votación de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ en el Congreso, y «para protegerlas -ha añadido- del PSOE».

«Pedro Sánchez tiene un enorme follón en su partido. Necesita los votos del PP para reformar la ley y nosotros no vamos a hacerle ningún favor; vamos ser consecuentes con las mujeres y protegerlas del PSOE», un partido que, según Feijóo, «pasara a la historia» por su políticas contra el feminismo.

«No quiere los votos del PP y ahora parece que sin los votos del PP no se puede aprobar», ha remarcado Feijóo, quien ha manifestado que al PP le gusta ser útil en las políticas feministas.

Vox resalta las más 700 rebajas de condenas por la ley

Según la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Inés Cañizares, desde que Sánchez está en el Gobierno las mujeres están «más inseguras», son «menos libres» y tienen más obstáculos para desarrollar su vida profesional y familiar.

A su entender, lo único que ha hecho el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos por las mujeres es aprobar la ley del ‘solo sí es sí’, que ha supuesto más de 700 rebajas de condenas a agresores sexuales y la puesta en libertad de 74 de ellos.