Domínguez, también a favor de la comparecencia de Pedro Sánchez, señala que puede ser «una buena propuesta» si ello conduce a la celebración de unas elecciones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este lunes que el Gobierno central tiene «un grave problema de corrupción» con la adjudicación de diversos contratos de obra pública por lo que entiende que el presidente, Pedro Sánchez, debe enfrentarse a una cuestión de confianza.

No obstante, ha indicado en declaraciones a los periodistas, que su partido (CC) aún va a esperar a su comparecencia ante el Congreso del próximo miércoles para que el presidente responda y diga «qué va a hacer».

Clavijo ha comentado que ahora mismo «la confianza se ha quebrado» pues la corrupción no afecta solo al PSOE, que tendrá que resolver sus problemas «internamente» y desde CC son «respetuosos», sino a la acción del Gobierno, y la investidura arrancó con unos acuerdos y unos objetivos.

«Estamos hablando de personas, estamos hablando de compañeras, mujeres, novias», ha señalado, subrayando que hasta ahora se ha escuchado «al secretario general del PSOE» y quiere que se escuche al «presidente del Gobierno».

«Y el presidente del Gobierno y el Gobierno tienen que tener una serie de apoyos para poder gobernar, para sacar unos presupuestos, para sacar leyes, para sacar decretos», ha comentado, dejando claro que «si no se tiene esa confianza, si no se puede recuperar, pues obviamente no tiene sentido mantener una situación».

«Buena propuesta si es para celebrar elecciones»

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP de las islas, Manuel Domínguez, ha dicho este lunes que la posibilidad de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, como ha solicitado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, puede ser «una buena propuesta» si ello conduce a la celebración de unas elecciones.

«Si la propuesta es para reforzar el posicionamiento del presidente Pedro Sánchez, tengo mis dudas», ha indicado a los periodistas, por lo que ha apelado a las formaciones políticas a que piensen en que «este país no se puede seguir desdibujando como está, no es un país que se puede fraccionar».

Así, ha señalado que «Canarias necesita un Gobierno fuerte» que «no esté despistado» en resolver sus presuntos asuntos de corrupción, sino centrado en la gestión y que atienda al archipiélago como «atiende a País Vasco o a Cataluña» y no como a una comunidad «de tercera».

«Yo sigo pensando que deberíamos de ir a elecciones y que los españoles decidan qué quieren para este país y si una moción de confianza o una cuestión de confianza nos lleva a dejar con absoluta claridad que Pedro Sánchez no puede seguir al frente, pues puede ser una buena propuesta», ha explicado.

Sobre el congreso del PP de este pasado fin de semana ha señalado que «el balance es positivo» porque el partido «ha salido reforzado» y «con la cabeza muy alta» y «preparado para gobernar con un gran líder, Alberto Núñez Feijóo».