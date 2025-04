Los tres días de alto el fuego comenzarán a las 0.00 hora de Moscú de la noche del 7 al 8 de mayo hasta las 0.00 hora de Moscú del 10 al 11 de mayo

El presidente ruso, Vladimir Putin. Imagen: Kremlin/dpa/EP



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado una tregua de tres días en su ofensiva en Ucrania con motivo de la celebración del Día de la Victoria, aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

«Rusia declara un alto el fuego durante los días del 80º aniversario de la Victoria. Se declara desde las 0.00 horas hora de Moscú de la noche del 7 al 8 de mayo hasta las 0.00 horas hora de Moscú del 10 al 11 de mayo», ha informado el Kremlin en un comunicado.

El mandatario ruso ha resaltado que la tregua y la suspensión de las acciones militares tiene un carácter humanitario coincidiendo con el aniversario de la Unión Soviética y sus aliados sobre la Alemania nazi en la «Gran Guerra Patriótica», como se conoce históricamente a este conflicto en Rusia.

El comunicado del Kremlin invita a Ucrania a «seguir este ejemplo» y advierte de que «en caso de que haya alguna violación por parte ucraniana, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa responderá de forma proporcional y eficaz».

«Rusia reitera su voluntad de abrir negociaciones de paz sin condiciones previas con vistas a eliminar las causas profundas que subyacen a la crisis ucraniana y establecer una interacción constructiva con los socios internacionales», ha añadido Moscú.

Alto el fuego inmediato

En respuesta, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha planteado de nuevo su propuesta de alto el fuego inmediato sin tener que esperar al 8 de mayo «para que Putin tenga su desfile tranquilo».

«Es otro intento de manipulación. Por alguna razón todo el mundo debe esperar al 8 de mayo para el alto el fuego. Solo para que Putin tenga su desfile tranquilo», ha afirmado Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Zelenski ha reslatado que «nosotros valoramos las vidas humanas, no los desfiles». «Y el mundo cree que no hay razón para esperar al 8 de mayo. El alto el fuego no debe ser de unos pocos días para volver a matar después. Debe ser inmediato, total e incondicional y durante al menos 30 días para garantizar que sea seguro y tenga garantías», ha argumetnado.

Estos son los «cimientos» que podrían facilitar una «diplomacia real» y por eso «reafirmamos esta propuesta». «La propuesta de Estados Unidos también está sobre la mesa. Rusia sabe qué es lo que tiene que hacer exactamente y cómo responder: con un alto el fuego auténtico», ha remachado. en referencia a la propuesta norteamericana del 11 de marzo.