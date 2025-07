El presidente de EE. UU. afirma que la OTAN y países de la UE costearán el armamento y da 50 días para lograr un acuerdo de paz antes de imponer aranceles a Moscú

El 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una comparecencia en el despacho oval / EUROPA PRESS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que los sistemas de defensa antiaérea Patriot comprometidos con Ucrania «ya están siendo enviados» desde Alemania, en el marco del conflicto armado con Rusia. Según explicó, estos sistemas serán reemplazados por el Gobierno alemán y el coste total será asumido por países europeos.

«La OTAN va a pagar por todo«, declaró Trump ante la prensa desde la base Andrews, en Maryland. El mandatario precisó que en algunos casos los pagos se realizarán directamente por parte de Estados miembros de la Unión Europea, y remarcó que Estados Unidos «recibirá de vuelta todo su dinero», descartando nuevas inversiones sin retorno.

Trump propone alcanzar un alto el fuego para salvar «entre 5.000 y 6.000 soldados semanalmente»

Trump también se mostró partidario de un acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania, que, según él, permitiría salvar entre «5.000 y 6.000 soldados por semana«. Aseguró que no tiene intención de desplegar tropas estadounidenses en territorio ucraniano: «Son soldados rusos y ucranianos, no soldados estadounidenses. No enviaremos tropas sobre el terreno«.

El líder republicano había evitado posicionarse abiertamente a favor de Ucrania en declaraciones previas, asegurando que está «del lado de la humanidad» y que su objetivo principal es «poner fin a las muertes». No obstante, ha condicionado los avances diplomáticos a un plazo de 50 días, tras el cual impondría aranceles y nuevas sanciones a Rusia si no se alcanza un acuerdo.

Finalmente, Trump volvió a criticar al presidente ruso, Vladimir Putin, por el aumento de los ataques contra ciudades ucranianas, entre ellas la capital, Kiev, y lamentó que hasta el momento no hayan prosperado sus esfuerzos por facilitar una salida negociada al conflicto.