Putin se muestra dispuesto a negociar con Zelenski

Putin pone en cuestión la «legitimidad» de Volodimir Zelenski por expirar el mandato para el que fue elegido en un inicio el actual presidente ucraniano

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Imagen: Kremlin / dpa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a entablar negociaciones con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, pese a que pone en cuestión su «legitimidad» por haber expirado el mandato para el que fue elegido en un inicio, ha indicado este martes el Kremlin.

Moscú siempre ha puesto en duda el derecho de Zelenski a seguir en el poder, un argumento con el que ha restado credibilidad a la hipótesis de un cara a cara con Putin. Sin embargo, según un portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, «si es necesario» sí se daría esa negociación.

Por ahora no existe ningún acercamiento tangible entre Kiev y Moscú, pese a que la Administración de Donald Trump sí ha tendido puentes con las autoridades rusas y este miércoles se ha organizado un simbólico encuentro entre los ministros de Exteriores en Arabia Saudí.

Sobre la posibilidad de un encuentro entre Putin y Trump, Peskov ha insistido en que no hay ningún calendario sobre la mesa y ha llamado a esperar hasta conocer cuáles son los «resultados» de las negociaciones de Riad, informa la agencia de noticias Interfax.

Los presidentes ruso y estadounidense sí mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica que ha derivado en una aceleración de los contactos y a movimientos en Europa, que aspira a tener voz en este proceso en ciernes.

Integración en la UE y OTAN

Peskov también ha aludido en su comparecencia al interés de Ucrania por integrarse en la UE y la OTAN, estableciendo una línea de separación entre ambos bloques. En el caso de la UE, Moscú considera que entrar forma parte del «derecho soberano» de cualquier país: «En eso nadie puede decir nada».

El Kremlin observa en cambio con más recelo la adhesión a la OTAN, al tratarse de una «alianza militar». «La posición (de Rusia) todo el mundo la conoce muy bien», ha remachado el portavoz.

Reunión en Arabia Saudí

Las delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y Rusia desplazadas a la capital de Arabia Saudí, Riad, han iniciado este martes su reunión, destinada a abordar sus relaciones y en las que podría tratarse también la guerra en Ucrania.

La delegación estadounidense está encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, e integrada también por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz; y el enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, mientras que la delegación rusa está liderada por el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, e integrada por Yuri Ushakov, destacado asesor de Putin; y Kiril Dimitriev, jefe del fondo soberano de Rusia.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no reconocerá las conclusiones de la reunión. «Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados», dijo el lunes desde Emiratos Árabes Unidos (EAU). «No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos dichos acuerdos», zanjó.