Ramis: «En la segunda parte hemos tenido el partido para ganarlo»

Luís Miguel Ramis en un entrenamiento. Imagen CD Tenerife

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, manifestó tras la derrota por 2-1 ante la UD Las Palmas que su equipo tuvo el partido «para ganarlo» en la segunda parte, pero no marcaron un segundo gol y al final cayeron por una «acción fortuita, de azar» en el tiempo de prolongación.

«La sensación en la segunda parte era que el partido quizá merecía caer de nuestro lado, no estábamos pasando excesivos apuros, teníamos más espacios y al final un balón que pasa entre muchas piernas se mete y nos priva de llevarnos algo, pero no merecíamos irnos de vacío«, dijo en sala de prensa el técnico catalán.

Ramis recordó que tras el empate de falta de Elady Zorrilla, «de fortuna también», tras golpear el balón en el cuerpo de Raúl Navas, tuvieron una «ocasión clarísima» de Rubén Díez «y sentíamos que estábamos ahí, pero no ha podido ser».

El técnico blanquiazul explicó que en la segunda parte buscaban una mayor profundidad con los laterales, renunciando a los «apoyos por dentro» que no les habían funcionado en la primera mitad.

Además, confirmó que la sustitución de Samuel Shashoua al descanso fue por decisión técnica, y dejó una frase enigmática: «No ha tenido una semana fácil, no le hemos visto como es él habitualmente«, y añadió que el jugador inglés no estaba teniendo participación y «nadie es insustituible».

Tras la dolorosa derrota en el tiempo de prolongación, Ramis ha dicho que hoy pasarán «el duelo» pero su equipo es «fuerte emocionalmente» y desde mañana comenzarán a pensar ya en el partido del próximo martes contra el Éibar en el estadio Heliodoro Rodríguez López.