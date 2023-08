El líder del PP y candidato a la investidura, ha presentado a Sánchez un documento con seis pactos de Estado para un máximo de dos años

Declaraciones: Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y candidato a la presidencia del Gobierno, ha propuesto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, un gran acuerdo por la igualdad y bienestar de todos los españoles para evitar «un bloqueo político no deseable por ninguna de las partes firmantes».

En un documento que ha trasladado al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que está abierto a todas las fuerzas políticas que respeten los principios constitucionales, Feijóo defiende como «imprescindible» llegar a seis pactos de Estado.

Una legislatura de dos años

Al respecto, el documento, que se ilustra con una imagen de los Pactos de la Moncloa, señala que la legislatura se dará por terminada cuando estos seis pactos se hayan materializado o en un plazo máximo de dos años.

«Transcurrido este período, se procederá a la convocatoria de elecciones generales, salvo que los partidos firmantes de este acuerdo consideren conveniente la continuidad de la legislatura para cerrar éstos o nuevos acuerdos», añade.

Para que estos acuerdos sean «viables y perdurables», el líder del PP llama al mayor consenso posible entre las principales fuerzas nacionales» para abrir un nuevo período político en España que deje atrás la división de los españoles en bloques partidistas e ideológicos.

Informa: Redacción Televisión Canaria

Propuesta de Núñez Feijóo

Facilitar la formación de un gobierno en España, a través de la investidura del candidato propuesto por el rey el pasado 22 de agosto, que integrará un Ejecutivo de 15 ministerios.

Defender la integridad territorial de la nación española consagrada en la Constitución y rechazar las solicitudes de referéndum de independencia y de amnistía expresadas por los partidos independentistas.

Desarrollar un Pacto de Regeneración Democrática «que mejore la calidad de nuestra democracia, preservando la división de poderes y la independencia de los organismos de control contemplados en nuestro ordenamiento, comenzando por el impulso de una nueva legislación que asegure la total independencia del órgano de gobierno de los jueces».

Impulsar un Pacto por el Estado de Bienestar, que garantice la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, la estabilidad y calidad del sistema educativo, la igualdad entre mujeres y hombres y la viabilidad de las pensiones para los mayores, incluyendo en todo caso su revalorización anual.

Un Pacto por el Saneamiento Económico, que garantice la solvencia de los más vulnerables y de la clase media

Promover un Pacto por las Familias, para que tengan mayor capacidad para lo prioritario y hacer posible la conciliación.

Un Pacto Nacional del Agua, para alcanzar una propuesta que garantice el acceso a este recurso básico.

Un Pacto Territorial, destinado a convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial y a fortalecer la España de las Autonomías, mediante un diálogo multilateral que permita adoptar decisiones comunes sobre asuntos comunes. De forma prioritaria, se aprobará un nuevo modelo de financiación autonómica y local que garantice la igualdad de servicios.

Pactos de Estado

Con la voluntad de alcanzar verdaderos Pactos de Estado que sienten las bases de las próximas décadas en España, las propuestas legales y normativas acordadas en el seno de las respectivas comisiones se materializarán únicamente en el caso de que se alcancen con el acuerdo de los partidos firmantes.

La legislatura se dará por terminada cuando estos seis Pactos de Estado se hayan materializado o en un plazo máximo de dos años. Transcurrido este período, se procederá a la convocatoria de elecciones generales, salvo que los partidos firmantes de este acuerdo consideren conveniente la continuidad de la legislatura para cerrar éstos o nuevos acuerdos.

El «no» de Sánchez

El candidato a la investidura y líder del PP ha afirmado tras la reunión que ha constatado que el secretario general del PSOE prefiere «acuerdos con el independentismo» en lugar de aceptar el pacto nacional que él le ha ofrecido.

«De momento me he encontrado con el ‘no es no’, de momento, porque no voy a cejar en el empeño de ofrecer acuerdos y pactos», ha remarcado Feijóo en rueda de prensa tras reunirse con el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones dentro de la ronda de contactos que ha iniciado de cara a la investidura.

Ha explicado que en el encuentro ha planteado a Sánchez una «alternativa» para proteger al Estado de las exigencias «inconstitucionales y discriminatorias» del independentismo «envalentonado».

Ha agregado además que sobre la mesa estaban las dos alternativas que dejan las elecciones del 23J, una en la que la gobernabilidad de España quede en manos de los independentistas y otra en la que la gobernabilidad sea garantizada con «responsabilidad histórica por los partidos nacionales, PP y PSOE para asegurar la igualdad de los españoles».

Derecho a gobernar

Feijóo ha defendido su derecho a gobernar porque su formación fue la más votada en las urnas y ha recordado que fueron casi 16 millones de españoles los que escogieron la papeleta del PP o del PSOE, dos de cada tres votantes.

Los partidos independentistas cuentan con menos del 6 por ciento de los votos, con los que Sánchez prefiere negociar «amnistías, referendos y grupos parlamentarios que no cumplen los reglamentos».

Por ello, es «incomprensible», ha dicho, que menos del 6% de la población, cuya «pretensión es acabar con el Estado» pueda condicionar la gobernabilidad del 94% de la población.

«Yo no renuncio a que algún día los principales partidos de España puedan entenderse», ha proclamado Feijóo, quien ha entregado por escrito a Sánchez su propuesta de pacto por la igualdad de todos los españoles.

Por último, el líder del PP ha asegurado que ha pedido al presidente del Gobierno en funciones que «al menos» rechace las propuestas del independentismo. «No lo ha hecho», ha dicho Feijóo, quien ha añadido que la pretensión de Sánchez es buscar encaje a las «exigencias particulares que le permitan continuar al frente del Ejecutivo».

Reunión Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso. Imagen Europa Press

Rechazo del PSOE

El PSOE desacredita por completo las propuestas que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como que le permita gobernar durante dos años, y entiende que lo único que pretende es «salvar su pellejo» ante su próxima investidura fallida.

En estos términos ha rechazado la portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, las ofertas de pactos que Feijóo ha planteado a Sánchez en su reunión de este miércoles en el Congreso, después de que la Comisión Ejecutiva Federal del partido haya ratificado que los socialistas votarán «no» al candidato del PP.

En rueda de prensa, Alegría no solo ha reprobado los planteamientos políticos de Feijóo, sino que ha entrado en el ámbito personal al destacar el pasado «tan turbio y complicado» del líder del PP, recordando la «opacidad» de los «sobresueldos» que cobra de su partido y que en el pasado tuvo relación con el «narcotraficante» Marcial Dorado.

Ha dicho Alegría que para ofrecer acuerdos, como los seis pactos de Estado que Feijóo ha puesto sobre la mesa, hay que tener antes una «acreditada credibilidad» que el PSOE no aprecia en una formación como el PP que, según ha enfatizado, lleva 1.727 días sin cumplir con la Constitución al no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, ha remarcado que Feijóo ha rechazado la propuesta de Sánchez de renovar este órgano antes de final de año, gobierne quien gobierne, y ha considerado probado que él no trabaja «pensando en su país» sino únicamente en «cómo salvar su pellejo» y en sus supervivencia política porque tiene «una mayoría en contra de su investidura».

Reunión con Urkullu

Alberto Núñez Feijóo tiene previsto hablar esta tarde con el lehendakari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu, dentro de la ronda de contactos que ha iniciado con los grupos y con los presidentes autonómicos.

Tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avanzado que hablará esta misma tarde con Urkullu, al igual que hará con el presidentes autonómicos antes del debate de investidura, que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre.

Sobre la negativa de Urkullu a reunirse con él antes del debate, Núñez Feijóo ha aclarado que no le ha pedido una reunión presencial sino hablar con él para ver si le puede aportar algo sobre las necesidades de las autonomías.