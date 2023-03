La ministra de Defensa ha asegura que son dos los contratos firmados con esa empresa con «toda la tramitación lega», por lo que «no hay preocupación ninguna»

Declaraciones: Margarita Robles, ministra de Defensa / Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior / Pilar Llop, ministra de Justicia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado que los dos contratos del Ejército de Tierra con alguna de las empresas investigadas dentro del ‘caso Mediador’ cuentan con «toda la tramitación legal», por lo que «no hay preocupación ninguna» sobre ellos, ha dicho.

Tras participar en los actos del 212 aniversario de la Batalla de La Barrosa que se libró en Chiclana de la Frontera (Cádiz) contra la invasión napoleónica, la ministra ha pedido que «todo el peso de la ley» caiga sobre los investigados de la trama de corrupción del caso Mediador, pero ha pedido que no se aproveche esta investigación para «sembrar dudas» sobre las contrataciones de las administraciones públicas.

Sobre dos adjudicaciones del Ministerio de Defensa a la trama corrupta, Robles ha explicado que «hay exclusivamente dos contratos que realizó el Ejército de Tierra» con empresas relacionadas.

«Son contratos que están hechos con toda la tramitación legal y, por tanto, no hay preocupación ninguna«, ha manifestado.

«Lo que hay», ha afirmado, es «vergüenza por la gente que está metida en esto, y yo espero que todo el peso de la ley caiga sobre ellos», ha añadido.

Marlaska hace alusión al ‘caso Kitchen’

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que se enteró por los medios de comunicación del ‘caso Mediador’ y no antes, como le acusa el PP, al que ha replicado que su departamento no actúa como cuando ellos gobernaban, en alusión al ‘caso Kitchen’, en el que presuntamente se usaron medios policiales para destruir pruebas.



En declaraciones a los medios antes de clausurar en El Pardo (Madrid) unas jornadas sobre igualdad en las fuerzas de seguridad, el ministro ha dejado claro que «me enteré de esas circunstancias el mismo día que me enteré que al exministro del Interior Fernández Díaz y al exsecretario de Estado les solicitaba la Fiscalía Anticorrupción 15 años de prisión», ha añadido Marlaska en alusión al ‘caso Kitchen‘.



En este sentido, ha dicho que las acusaciones del PP de que sabía con antelación la Operación Mediador se deben a que «ellos están acostumbrados» a otro Ministerio del Interior, que «ha traído una de las etapas más oscuras dentro del mismo en la historia reciente de España».

Tolerancia cero

Por su parte, La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en la necesidad de que todas las fuerzas políticas combatan la corrupción y que apliquen el tolerancia cero con la misma.

Así, la ministra de Justicia ha señalado que «todas las fuerzas políticas sin excepción tengan la misma vara de medir y actúen con la misma contundencia, que tengan el mismo nivel de tolerancia a la corrupción, es decir, tolerancia cero«.