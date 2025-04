Rusia afirma que es «imperativo» que las regiones de Crimea y el Donbás se declaren oficialmente rusas y reconocidas así por la comunidad internacional

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una imagen de archivo. – Tasr/TASR/dpa – Archivo





El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha descrito este lunes como «indispensable» el reconocimiento de Crimea y el Donbás como regiones rusas para poder lograr un acuerdo definitivo con Ucrania que ponga fin a la invasión iniciada hace tres años siguiendo órdenes del presidente Vladimir Putin.

Para Lavrov, existe el «imperativo» de que tanto Crimea –anexionada por Rusia en 2014– como las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia –todas ellas situadas en el este de Ucrania, en la región del Donbás– se declaren oficialmente rusas y reconocidas por la comunidad internacional.

«Las obligaciones de Kiev deben estipularse a efectos legales y hay que establecer mecanismos para su cumplimiento», ha aseverado Lavrov durante una entrevista con el periódico brasileño ‘O Globo’. Así, ha señalado que Moscú ha reiterado su deseo de que Ucrania se mantenga alejada de la OTAN y muestre una postura «neutral» como país «no alineado».

Acabar con el régimen ucraniano que se formó en 2014

El ministro ha indicado, además, que es necesario «superar las consecuencias del gobierno del régimen neonazi de Kiev que se formó en febrero de 2014 y que ha llevado a tomar acciones legislativas para exterminar todo lo ruso, desde el lenguaje hasta las tradiciones».

Es por ello que ha especificado que también existe la necesidad de «desmilitarizar y desnazificar Ucrania», así como «retirar sanciones» y «devolver los bienes rusos congelados» por países Occidentales. «Rusia va a buscar garantías de seguridad fiables frente a las amenazas de la OTAN, la Uinón Europea y cualquier Estado que haga frontera en el oeste», ha dicho.

No obstante, ha destacado que la actual Administración estadounidense, encabezada por el presidente, Donald Trump, está tratando de «entender las raíces de la crisis». «Trump ha lamentado en varias ocasiones que si la Administración anterior no hubiera entregado Ucrania a la OTAN no habría conflicto», ha manifestado.

«El diálogo para buscar una solución sigue adelante y esperamos que dé resultados que sean aceptables para las dos partes», ha aclarado Lavrov, que ha puntualizado que al contrario que Estados Unidos, la UE «parecer determinada a socavar cualquier logro bajo el pretexto de que no ha sido realmente invitada a la mesa de negociaciones».

En este sentido, ha afirmado que Rusia «sigue dispuesta a negociar», pero ha puntualizado que la UE «se prepara para el posible envío de contingentes militares a Ucrania a pesar de las alertas de Moscú». «La pelota no está en nuestro tejado. Por ahora, Kiev no ha demostrado su capacidad de negociar», ha zanjado.