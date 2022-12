Lo peor del suministro de agua se encuentra en el municipio de Sabinosa, donde llevan 3 años arrastrando la misma situación

Vídeo RTVC. Informa: Eduardo Pulido / Marcelo Lima

Los habitantes de los municipios herreños de Sabinosa y el Pozo de La Salud llevan denunciado desde hace tiempo los cortes continuos en el suministro de agua. En el caso de este segundo, que lleva ya medio año, para el único restaurante del pueblo la situación se convierte en insostenible.

«La gente se me queja porque he tenido clientes que han pedido café y he tenido que decirles que no y, por supuesto, no podía darles de comer si no tengo agua», denuncia Petra Isabel Quintero, propietaria del establecimiento.

Sin embargo, lo peor se encuentra en la parte alta de Sabinosa, donde llevan 3 años arrastrando el problema. «Te levantas y no puedes cepillarte los dientes o tampoco dar una ducha para ir a trabajar, una situación que se arrastra, como mínimo, durante 4 horas al día», explica Laura Alarcia, vecina del municipio. «Hemos estado recogiendo firmas, hemos llamado casi todos los habitantes al alcalde, y dicen que el problema está solucionado, pero no lo vemos».

Por su parte, el Ayuntamiento de La Frontera reconoce que hay una fuga que afecta al suministro de ambas localidades y que se hace todo lo posible para subsanarla y ocasionar la menor molestia para los vecinos.