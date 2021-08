La Guardamar Talía ya partió ayer lunes hacia ese punto tras recibir el aviso de un mercante en ruta de que había avistado una embarcación con igual número de ocupantes, pero la operación se abortó porque el avión Sasemar 103 no pudo encontrarlo

Salvamento Marítimo ha enviado desde Gran Canaria a la Guardamar Talía al rescate de un cayuco con unas diez personas a bordo localizado esta mañana por uno de sus aviones de rastreo a unos 650 kilómetros al sur de la isla, según ha informado a Efe una portavoz de este servicio público.

La Talía ya partió ayer, lunes, hacia ese punto del Atlántico tras recibir el aviso de un mercante en ruta de que había avistado un cayuco con igual número de ocupantes, pero la operación se abortó a última hora de la tarde, porque el avión que iba por delante para confirmar las coordenadas, el Sasemar 103, no pudo encontrarlo.

Entonces, la tripulación de la Guardamar reportó que tardaría unas 25 horas en llegar hasta esa posición, situada a unos 200 kilómetros de la costa de Bir Gandaouz (sur del Sahara Occidental), ligeramente al noroeste de Nuadibú (Mauritania).

Por ahora, la Talía no ha indicado cuánto calcula que tardará en cubrir esos 650 kilómetros de navegación, pero Salvamento ya ha movilizado a dos mercantes que estaban en los alrededores para que se sitúen junto al cayuco y se aseguren de que no sufre ningún percance, el Ever Grace y el Fortaleza Knutsen.

España tiene bajo su responsabilidad en la zona de Canarias un área de búsqueda y rescate (SAR) de casi un millón de kilómetros cuadrados de océano, el doble de la superficie del país.