Darias reivindicó en un mitin precampaña del PSOE que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria debe seguir siendo «abierta, cosmopolita y a medida de las personas». Sánchez y Torres avalan su candidatura a la alcaldía de la capital grancanaria

Sánchez apoya a Darias en su candidatura a alcaldesa para Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Sanidad y candidata del PSOE a la Alcaldía de Las Palmas, Carolina Darias, ha reivindicado este viernes que la ciudad debe seguir siendo «abierta, cosmopolita y a medida de las personas» a la par que ha propuesto convertir el municipio en un lugar en el que se promocione la salud y el bienestar, especialmente en mayores y niños.

Así se ha pronunciado durante un mitin de precampaña acompañada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

De este modo, Darias ha reivindicado el «socialismo y feminismo frente a la derecha de los retrocesos», y se ha referido al compromiso de su partido con la defensa de los Derechos Humanos, la transformación y el progreso.

Darias: «Casi todo ha sido difícil, pero casi todo ha sido posible»

Carolina Darias ha señalado que formar parte del Gobierno de España ha supuesto para ella «un antes y un después» y ha puesto en valor la campaña de vacunación que tuvo que gestionar tras su llegada al Ministerio y que, según ha recordado, «consiguió tener vacunado a todo el país antes de agosto».

«Casi todo ha sido difícil, pero casi todo ha sido posible. Hemos plantado cara a las adversidades con medidas sin precedentes ante una pandemia, dificultades económicas y con una guerra a las puertas de Europa», ha señalado Darias. Además, ha recordado el incremento de las pensiones «en 107 euros todos los meses frente a los dos euros que subía con el PP», ha abundado.

La candidata socialista ha insistido en la idea de ampliar la mayoría municipal actual del PSOE en el Ayuntamiento de la capital grancanaria y poder así «mejorar la vida de la gente y hacer una ciudad mejor para vivir, más saludable, más sostenible, más inclusiva y pujante que sitúe a las personas en el epicentro de las políticas municipales».

Darias también ha apuntado la necesidad de cuidar el bienestar físico y emocional de todos los habitantes «sin dejar a nadie atrás», y ha apostado por la sostenibilidad, seguir bajando emisiones de CO2, con edificios y comunidades energéticas sostenibles.

Torres: «Darias se hace notar por la pasión que pone a las cosas»

En clave nacional, Darias ha expresado su compromiso con los derechos de las mujeres y ha advertido que la derecha quiere retroceder en los derechos que, cuando gobierna el PSOE, ha dicho, «avanzan».

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado que Darias allí donde está «se hace notar,» se hace sentir, no solo por su cualificación, dedicación y compromiso, sino por la pasión que pone a las cosas».

«España pierde una gran ministra, pero Las Palmas de Gran Canaria ganará una extraordinaria alcaldesa» ha aseverado el dirigente socialista canario, que ha señalado que una de las «grandes revoluciones» del PSOE ha sido consolidar el liderazgo de las mujeres en la política española.

En su opinión, feminizar la política y hacer que haya muchas niñas que miren a referentes en diferentes instituciones es «una gran transformación estructural e importante» y en alusión a Darias, ha considerado que el poso que le da haber sido concejala «imprime carácter».

Dificultades de la legislatura

En su intervención, Pedro Sánchez ha recordado las dificultades de esta legislatura en Canarias desde el incendio de Gran Canaria, la erupción volcánica de La Palma o la pandemia y ha aventurado que el Archipiélago va a tener un año extraordinario a nivel turístico.

«El ambiente es extraordinario, pero esto no era evidente hace tres años. Íbamos con mascarillas, estábamos confinados, teníamos que poner en marcha políticas públicas para sostener el empleo» ha agregado Sánchez, que ha aseverado que a pesar de los problemas, siempre vio a Ángel Víctor Torres convencido de la fortaleza de la sociedad canaria.

Torres se ha mostrado convencido de que frente a otras formaciones políticas que dicen que les va bien las encuestas «y buscan experimentos con gaseosa», el PSOE es una apuesta segura.

Sánchez: «No puede gobernar un país quien no entiende lo que es integración»

Ha añadido que no se puede ser xenófobo, porque «somos un pueblo integrador, somos una comunidad de emigrantes. Esta comunidad, a cualquier persona que venga, de cualquier etnia, raza o religión, se le recibe como un paisano más» y ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no diga mentiras porque un representante público, ha agregado, no puede poner razas ni religiones por encima de otros.

«No puede gobernar un país quien no entiende lo que es la integración, su realidad, sus territorios, cómo somos una mescolanza, cómo España se ha engrandecido siendo un país noble. No puede ser gratuita esa declaración de Feijóo».

Ha reivindicado los «logros» del Gobierno, como el Ingreso Mínimo Vital, la subida del salario mínimo interprofesional o de las pensiones o, en clave canaria, la resolución definitiva del convenio de carreteras y el apoyo a pymes y autónomos.