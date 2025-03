España llegará a un gasto en defensa del 2 % del PIB pero sin mermar las políticas sociales, según avanzó este jueves el presidente del Gobierno

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no prevé concretar al menos hasta junio cuándo llegará España a un gasto en defensa del 2 % del PIB y abre la puerta a que el incremento de inversión en seguridad no tenga que votarse en el Congreso, aunque promete no recortar «ni un céntimo» el gasto social.

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la ronda de reuniones que ha mantenido con los representantes de los grupos parlamentarios para abordar la seguridad europea y la necesidad de aumentar ese gasto en defensa.

No obstante, ha querido dejar claro que el concepto debe ser más amplio que el de defensa, y lo ha denominado de seguridad porque cree que hay que incorporar cuestiones como la preparación ante los ciberataques, la lucha contra el terrorismo, la protección civil y la amenaza de la emergencia climática.

Gasto del 2% del PIB para defensa

Eso es lo que ha transmitido a los dirigentes de los partidos que han pasado por Moncloa, donde ha asegurado que España está preparada para llegar antes de 2029 al 2 % del PIB en gasto en defensa, tal y como anunció la pasada semana en Bruselas.

Pero no ha fijado un nuevo plazo para ello, y lo ha justificado en el hecho de que antes hay que conocer los datos finales de la OTAN sobre el porcentaje actual de gasto por parte de España, que según los últimos cálculos es el 1,28 %.

A su juicio, lo importante no es llegar a un porcentaje concreto del PIB en gasto en seguridad, sino que lo relevante es invertir bien, en suelo europeo y todos los países juntos.

Lo que sí ha aclarado es que no detallará en su comparecencia ante el pleno del Congreso del 26 de marzo cuándo cree que será posible cumplir el compromiso de gasto porque hay todavía pendientes una serie de datos y de criterios que hay conocer.

Además, hay previstos debates posteriores que van a condicionar todo, como el que habrá en la cumbre dela OTAN que se celebrará en junio en La Haya.

«Ahí es donde se va a sustanciar. También cuál va a ser el grado de compromiso y de cumplimiento de ese 2 %», ha señalado Sánchez, quien ha proseguido: «El compromiso está. Vamos a cumplirlo. Cuando sea, informaré a la opinión publica española».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Imagen RTVC

Votación en el Congreso

Ante la pregunta de si el incremento del gasto deberá pasar por el Congreso para ser votado, no ha respondido de forma tajante aunque en su reunión con el diputado del BNG Néstor Rego, éste ha asegurado que el presidente del Gobierno le ha reconocido que «probablemente» no se someterá a votación.

«Todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento, y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España», ha señalado en la rueda de prensa.

En eso ha incidido ante la insistencia de los informadores: «hay cuestiones que tienen que ver con la acción legislativa y otras con el grado de ejecución del poder ejecutivo. Y esto -ha apostillado- es lo que está trabajando el Gobierno».

Ante las cuestiones que deban sustanciarse en el Parlamento se ha mostrado convencido de que contará con apoyos suficientes para ello.

Sin merma en políticas sociales

Ha agradecido en concreto su posición a su socio de coalición, Sumar, porque cree que ha dejado claras dos cosas que considera importantes: que respetan los compromisos de España con Europa y que el compromiso del Ejecutivo es también seguir con la agenda social.

«Y no va a haber ningún ajuste a la baja de nuestro compromiso con las políticas sociales«, ha reiterado antes de prometer que no recortará «ni un céntimo» de euro destinado a tal fin.

Al plantearle si el debate sobre gasto en defensa dificulta aún más que se puedan aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado ha insistido en que a él le gustaría que España contara con ellos.

Siguen dialogando para conseguirlo porque ha garantizado que la voluntad del Gobierno es esa, pero ha reconocido que no depende sólo del Ejecutivo, sino también de los grupos parlamentarios.