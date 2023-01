El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado en el Congreso de los Diputados, donde ha replicado las «criticas injustificadas» del Partido Popular y su relación con Vox en Castilla y León, que los derechos «se defienden, se atacan y se ejercen»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes a quienes «por miedo y cálculos poselectorales» les tiemblan las piernas para defender los derechos conquistados que a su Gabinete no le va «temblar jamás la mano» para hacerlo, porque los derechos sociales «se defienden, se acatan y se ejercen».

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los dos últimos Consejos Europeos, Sánchez se refería así a la polémica suscitada la pasada semana en Castilla y León por las medidas antiabortistas que quería poner en marcha Vox, quien gobierna en la comunidad junto al Partido Popular.

El líder del Ejecutivo ha recordado que hoy se cumplen 11 meses del inicio de la guerra en Ucrania, en los que la Unión Europea ha vuelto a mostrar unidad y firmeza en el ámbito, militar, político, económico y humanitario, pero también su compromiso con la democracia.

Un discurso, ha dicho, que algunos replican en otras latitudes, como Brasil o en Estados Unidos, y también en España y que «significa nada más y nada menos que retroceder a una época que pensábamos pasada».

«A todos ellos les digo, en la sede de la soberanía nacional, que no lo van a conseguir jamás, que los derechos conquistados no se cuestionan, se defienden, se acatan y se ejercen y si otros por miedo o cálculos poselectorales les tiemblan las piernas para defenderlos les digo que el Gobierno jamás le va a temblar la mano, que no vamos a ceder ni un milímetro», ha agregado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado al Partido Popular de que «sigue desaprovechando la oportunidad» de romper gobiernos con Vox como el de Castilla y León tras afirmar que dirigentes de este partido son «muy parecidos» a quienes intentaron dar sendos «golpes» en Estados Unidos y Brasil.

Sánchez ha lanzado esa advertencia al PP en su réplica a la portavoz de grupo popular, Cuca Gamarra, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar, entre otros asuntos, de las medidas aprobadas por el Gobierno ante la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado esa réplica para arremeter contra el PP asegurando que no ofrece ninguna propuesta ni alternativa, se dedica a provocar «ruido» con «críticas injustificadas».

En esa movilización del sábado ha señalado que se dijo también que España va camino de una dictadura y de un régimen bolivariano y se ha dirigido a la bancada popular para subrayar que si de verdad se creen esas críticas, eso es «de una gravedad extrema».

Además, ha ironizado con el hecho de que el PP participara en esa manifestación con dirigentes de «tercera» mientras el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, o la propia Gamarra «se tomaron el fin de semana libre» y no se atrevieran a «dar la cara».

«Según el PP, los únicos partidos que defienden la democracia y la Constitución son los que acudieron a esa manifestación. La verdad es que la suya es una democracia un poco triste y limitada», ha añadido.

Ha sido tras esa reflexión cuando se ha referido a los sucesos de Brasil para lamentar que Gamarra no condenara el intento de «golpe» y se limitara a decir en un tuit que eso en España y con Sánchez sería un mero desorden público.

Sánchez ha advertido también al PP de que no intente darle ninguna lección sobre feminismo o protección de las mujeres y ha defendido la eliminación de la sedición para homologarse con Europa, la reforma de la sedición y su lucha contra la corrupción

La cumbre con Marruecos abordará la apertura de aduanas de Ceuta y Melilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este martes que a España le conviene mantener la mejor de las relaciones con Marruecos y ha adelantado que en la reunión de alto nivel (RAN) con este país que tendrá lugar los próximos 1 y 2 de febrero se va a incluir la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla.

En la réplica a los grupos parlamentarios en su comparecencia en el Congreso, Sánchez ha señalado que las buenas relaciones con el país vecino son buenas no solo para España, sino también para la Unión Europea.

El presidente ha ofrecido datos del cierre de 2022 que demuestran la importancia de mantener dicha buena sintonía, como el incremento del comercio con Marruecos hasta los casi 10.000 millones de euros,.

Ha resaltado también que, según los datos del Ministerio del Interior, en 2022 los flujos migratorios con Marruecos, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras rutas migratorias -que están creciendo-, se han reducido un 25%.

Sánchez defiende la coordinación con aliados para enviar tanques Leopard

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido «mantener la unidad» y la coordinación con «el resto de aliados», y «sobre todo Europa», para el envío de tanques Leopard a Ucrania.

«En relación con los carros Leopard, vamos a mantener la unidad y vamos a coordinarnos con el resto de aliados y sobre todo Europa», ha dicho Sánchez en su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados.

Sánchez ha señalado que en las conversaciones que ha mantenido con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, este le ha reconocido el «esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España y el ejército a la hora de suministrar equipamiento y munición» a su país.

En este punto, Sánchez ha mencionado el envío de 400 toneladas de munición y de 20 toneladas de «equipos de protección sanitarios», como cascos, chalecos, mascarillas y guantes, así como 77.000 uniformes invernales.

También ha destacado los programas de entrenamiento básico y especializado para soldados ucranianos desplegado en España y ha señalado que los 220 que conforman el segundo contingente ya están recibiendo instrucciones y hay capacidad para «recibir más».

Sánchez saca pecho de sus medidas energéticas pero sus socios le exigen más

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exhibido este martes el «éxito» de sus medidas energéticas propuestas en la Unión Europea mientras sus socios de coalición y parlamentarios le han exigido más y sobre todo cumplir con sus compromisos de legislatura.

«No pretenda llevarnos este año de la soga, tirando y provocando debates legislativos que en lo ideológico pueda tensar más las costuras del circunstancial traje de la alianza gubernamental. No piense que todo está hecho», le ha espetado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, socio prioritario de Sánchez en el Congreso.

Durante la primera comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados en este 2023, Sánchez ha hecho hincapié en la rápida recuperación de España tras la crisis económica provocada por la pandemia y ha incidido en que las medidas aprobadas para frenar la crisis energética y de precios provocada por la guerra en Ucrania están funcionando.

«No se trata de tener conocimiento de idiomas, sino de dar la batalla y ganarla», ha dicho el presidente en una comparecencia.

Así, mientras Unidas Podemos, Bildu o ERC han insistido en que hay que topar los precios de la cesta de la compra, otras formaciones como el PNV le han puesto sobre la mesa asuntos pendientes que han sido pactados con el Gobierno Vasco como «el encaje nacional vasco» y el desarrollo del Estatuto de Guernica.

«Este año le toca cuidar a sus socios parlamentarios», le ha advertido Aitor Esteban que también le ha instado a que en el último año de legislatura «está obligado» a poner sobre la mesa otros temas, como el de la inviolabilidad del rey.

«En los meses que quedan, ¿por qué trabajar por nuestros partidos si podemos trabajar para nuestros países?», le ha señalado el dirigente parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, tras recordarle que aún están pendientes los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2023.

Un asunto que Sánchez ha eludido comentar pese a que ha insistido ante la Cámara que la situación de conflicto soberanista en Cataluña se ha desinflamado.

El republicano le ha pedido valentía para topar precios y gravar beneficios, apoyado por Unidas Podemos que ha vuelto a cargar contra el «capitalismo despiadado» del dueño de Mercadona, Juan Roig.

Su socio de gobierno ha instado a Sánchez a que vaya más allá para que las familias puedan llegar a fin de mes mientras que desde los comunes le han exigido la aprobación de la ley de vivienda «y que plante cara a los fondos buitres».

En este sentido, Sánchez ha indicado la voluntad del Gobierno es pactar esta ley y ha elogiado incluso el «tono constructivo» de ERC para avanzar en esta norma en lo relativo a su garantía.

Parecido se ha pronunciado sobre la derogación de la ley mordaza, reclamada por EH Bildu. «Estamos en tiempo de descuento», le ha espetado la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, advirtiendo de que su formación tampoco apoyará recortes en las pensiones.

«Es voluntad del Gobierno evidentemente modificar la ley mordaza, pero dando garantías a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que puedan garantizar el orden público», le ha respondido Sánchez.

Unas demandas que se han sumado a la petición de ERC para que el salario mínimo se incremente hasta los 1.100 euros, y que en esta comparecencia Sánchez ha garantizado que subirá pero sin decir cuánto.

Sánchez afirma que el ‘procés’ tal y como se conocía, se ha acabado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes en el Congreso que nunca ha dicho que el movimiento independentista en Cataluña haya acabado pero sí que el ‘procés» tal y como se conoció ha acabado, porque ya no se dan los tres condicionantes en que se basaba: la unidad independentista, la unilateralidad y la confrontación y no el diálogo.

«Luchamos políticamente contra el movimiento independentista porque creemos que Cataluña gana mucho más teniendo una visión diversa de su ser a través de España y fortaleciendo a Europa», ha señalado Sánchez en respuesta a la diputada de Junts per Catalunya, Mariola Illamola, durante su comparecencia parlamentaria.

ERC y JxCat le han pedido a Sánchez que compruebe si el independentismo ha retrocedido convocando un referéndum de autodeterminación.

«Si vamos a perder, ¿no?. Estamos acabados, divididos», ha ironizado Gabriel Rufián. «¿Qué el sentimiento independentista ha bajado?, haga un referéndum y lo veremos», ha apuntado Illamola.

En su intervención, Sánchez ha ironizado sobre la no asistencia de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en la manifestación del pasado sábado, a pesar de que en ella se defendía a España del «malvado Sánchez» y de su «plan oculto».

Sánchez ha interpelado a Abascal por la tardanza en registrar la moción, que anunció hace 45 días. «Pensé que era porque venían las navidades, las comidas, las cenas de trabajo, los amigos, pero, hombre, señor Abascal, hace más de medio mes que se apagaron las luces de navidad, ya no queda turrón y seguimos en la mismas, (…) sigue mano sobre mano», ha bromeado.

Abascal ha contestado a Sánchez que tendrá una moción de censura «cuando la oposición quiera».